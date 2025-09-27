Crvena zvezda dovodi NBA beka: Odmah poslije povrede Kenana kontaktirala startera Bruklina

Crvena zvezda je spremna da dovede Kiona Džonsona koji je prošle sezone startovao na 56 mečeva za Bruklin Netse.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Crvena zvezda je taman kompletirala tim, a onda se povrijedio Ajzea Kenan. Odmah su riješili na Malom Kalemegdanu da reaguju i kako navode strani izvori meta kluba je Kion Džonson.

Ovaj 23-godišnji bek je slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor sa Bruklin Netsima. Ipak, on se još uvijek nada NBA ponudi tako da će crveno-bijeli morati da sačekaju i da se nadaju da je on na tržištu.

Kion Džonson je rođen 2002. godine, a posle samo jedne godine na koledžu Tenesi izabran je kao 21. pik na draftu. Uzeli su ga Los Anđeles Klipersi, ali je tu ostao samo godinu dana. Zatim je bio godinu dana u Portlandu i dvije u Bruklinu.

Na NBA draft kombajnu je oborio sve rekorde kada je skočio 48 inča što je 121 centimetar, a u NBA je konačno prošle sezone našao mjesto pod suncem, nakon samo pet utakmica odigranih u sezoni 23/24 prošle godine je bio starter.

Šta se desilo sa Kenanom?

Na posljednjem meču priprema u duelu za treće mjesto na VTB kupu protiv Dubaija prošao je Ajzea Kenan do koša, a onda se uhvatio za koljeno. Ispostavilo se da je pokidao prednje ukrštene ligamente koljena i pred sam početak ABA lige i Evrolige Zvezda je ostala bez jednog od bitnih igrača. Pogledajte kako se to desilo: