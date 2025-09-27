logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crvena zvezda dovodi NBA beka: Odmah poslije povrede Kenana kontaktirala startera Bruklina

Crvena zvezda dovodi NBA beka: Odmah poslije povrede Kenana kontaktirala startera Bruklina

0

Crvena zvezda je spremna da dovede Kiona Džonsona koji je prošle sezone startovao na 56 mečeva za Bruklin Netse.

Crvena zvezda naciljala zamjenu za Ajzeu Kenana Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Crvena zvezda je taman kompletirala tim, a onda se povrijedio Ajzea Kenan. Odmah su riješili na Malom Kalemegdanu da reaguju i kako navode strani izvori meta kluba je Kion Džonson

Ovaj 23-godišnji bek je slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor sa Bruklin Netsima. Ipak, on se još uvijek nada NBA ponudi tako da će crveno-bijeli morati da sačekaju i da se nadaju da je on na tržištu.

Kion Džonson je rođen 2002. godine, a posle samo jedne godine na koledžu Tenesi izabran je kao 21. pik na draftu. Uzeli su ga Los Anđeles Klipersi, ali je tu ostao samo godinu dana. Zatim je bio godinu dana u Portlandu i dvije u Bruklinu.

Na NBA draft kombajnu je oborio sve rekorde kada je skočio 48 inča što je 121 centimetar, a u NBA je konačno prošle sezone našao mjesto pod suncem, nakon samo pet utakmica odigranih u sezoni 23/24 prošle godine je bio starter.

Šta se desilo sa Kenanom?

Na posljednjem meču priprema u duelu za treće mjesto na VTB kupu protiv Dubaija prošao je Ajzea Kenan do koša, a onda se uhvatio za koljeno. Ispostavilo se da je pokidao prednje ukrštene ligamente koljena i pred sam početak ABA lige i Evrolige Zvezda je ostala bez jednog od bitnih igrača. Pogledajte kako se to desilo:

Pogledajte

00:23
Ajzea Kenan povreda
Izvor: arena 3 premium
Izvor: arena 3 premium

Pročitajte i ovo:

Tagovi

košarka KK Crvena zvezda NBA liga Bruklin

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC