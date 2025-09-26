logo
Zvezda otkrila koliko je prodala sezonskih: Objavila nove cijene karata za sezonu 2025/26

Autor Mladen Šolak
KK Crvena zvezda saopštila je broj prodanih sezonskih karata i nove cijene dnevnih ulaznica

KK Crvena zvezda Meridianbet okončao je prodaju sezonskih karata i objavio nove cijene dnevnih ulaznica u osvit nove sezone, u koju će ući u utorak od 20 časova protiv Armanija u Beogradskoj areni.

Najefitinije karte koštaće 2.000 dinara i sa njima će se ulaziti na nivo 400 - bočno, dok će 2.500 koštati ulaznice za nivo 400 - centar. Ulaznice za donji nivo koštaće od 4.000 dinara, koliko će biti cena karte za Tribinu B, s tim da će karte za Tribinu A, C i D, kao i za Parter B koštati 6.000 dinara.

Ovo su sve cijene dnevnih ulaznica.

Prodaja pojedinačnih karata za ovaj meč počinje u nedjelju u 12 časova i obavljaće se prvog dana od 12 do 20 časova u prostorijama kluba na Malom Kalemegdanu, a potom i na toj lokaciji i na blagajni Beogradske arene (plato na južnoj strani). Uz to , svi navijači dnevne karte za utakmicu sa Olimpijom iz Milana mogu kupiti online, na sajtu tickets.kkcrvenazvezda.rs od nedjelje u podne do početka meča.

"Dođite, pružite podršku novom timu Crvene zvezde, jer uz pune tribine i fantastičan ambijent i glasnu podršku, kao i mnogo puta do sada naš tim ima igrača više i vjetar u leđa. Zahvaljujemo se svim Zvezdašima na velikom povjerenju i podršci koju su nam ukazali i ove sezone time što su obnovili/kupili gotovo 11 hiljada sezonskih karata, o čemu će se klub oglasiti sa preciznim podacima u narednim danima", poruka je Crvene zvezde.

Tagovi

KK Crvena zvezda košarka

