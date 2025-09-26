logo
Gudurić ne igra protiv Zvezde? Stigle najnovije informacije iz Milana pred meč u Areni

Marko Gudurić po svemu sudeći neće igrati protiv Crvene zvezde na startu Evrolige. I dalje je povrijeđen i ne trenira sa ekipom Armanija

Marko Gudurić po svemu sudeći propustiće meč protiv Crvene zvezde Meridianbet na startu Evrolige. Taj meč zakazan je za 30. septembar u beogradskoj Areni (20 časova) i male su šanse da će srpski košarkaš da istrči na parket u tom duelu. To su informacije koje stižu iz Italije.

Prema informacijama tamošnjih medija Gudurić je i dalje povređen i tek je počeo da trenira sa ekipom. Sigurno će propustiti polufinale Superkupa Italije protiv Virtusa iz Bolonje koje se igra u subotu i male su šanse da će igrati u finalu ako njegova ekipa prođe, a malo je vremena prije početka nove sezone.

Etore Mesina je potvrdio da je Gudurić došao sa Eurobasketa povrijeđen i da je imao probleme sa upaljenom tetivom, ondosno tendonitisom...

