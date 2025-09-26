logo
Crvena zvezda se seli iz Arene: Poslije duplog kola Evrolige mijenja domaći teren

Crvena zvezda se seli iz Arene: Poslije duplog kola Evrolige mijenja domaći teren

KK Crvena zvezda počeće ABA ligu u hali Pionir

Crvena zvezda protiv Zadra igra u Pioniru Izvor: MN Pres

KK Crvena zvezda počeće učešće u ABA ligi 6. oktobra u hali "Aleksandar Nikolić", nekadašnjem "Pioniru", a ne u Beogradskoj areni. Prema saznanju "Meridian sporta", Zvezda je pristala da igra u svojoj matičnoj dvorani protiv Zadra, 6. oktobra u 20 časova.

Razlog tome je "preklapanje" sa Partizanom u regionalnom takmičenju, u kojem se timovi od ove godine takmiče u dvije grupe.

Prethodno, Crvena zvezda počeće učešće u Evroligi "duplim kolom", utakmicama protiv Armanija u utorak od 20 časova u Beogradskoj areni i dva dana poslije protiv Bajerna u Minhenu.

Tagovi

KK Crvena zvezda košarka

