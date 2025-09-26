logo
"Ovo je dokaz da smo nebeski narod": Gospođa gleda Zvezdu i pravi sendvič, pogledajte hit snimak

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Pogledajte hit snimak sa meča Crvene zvezde i Dubaija kada je jedna gospođa napravila sendvič u vekni hljeba i podijelila ga s drugim navijačem.

Gospođa pravi sendvič na utakmici Crvena zvezda Dubai Izvor: X/vojvoda_zv/Printscreen

Crvena zvezda je pobijedila Dubai (82:80) u meču za treće mjesto na VTB Superkupu u "Beogradskoj areni", a na društvenim mrežama postao je hit snimak sa ove utakmice. Ne radi se ni o kakvom košarkaškom potezu, nego o jednoj gospođi koja je ogladnjela...

Tako je ona na utakmicu ponijela veknu hleba i napravila je sendvič. Vadila je redom majonez, salamu i ostale dodatke zbog čega je privukla pažnju i završila na velikom ekranu "Beogradske arene".

Pogledajte kako je to izgledalo:


S obzirom da je primijetila da je svi gledaju i dobacuju joj, odlučila je da sendvič podijeli sa jednim muškarcem koji je sjedio blizu nje. To je posebno oduševilo navijače koji su inače uživali u odličnim utakmicama VTB Superkupa prethodnih dana, a stigli su i da se zabave uz ovakve stvari.

"Još jedan dokaz da smo nebeski narod", "Da li je ovo NBA stigao u Beograd?", "Ali daska, nema da se pati... Sve je spremno", "Stara old kul švercerka. Kako je unijela ovo?", samo su neki od komentara.

Pogledajte i fotografije sa meča Zvezda - Dubai:

KK Crvena zvezda KK Dubai

