"Ovo je dokaz da smo nebeski narod": Gospođa gleda Zvezdu i pravi sendvič, pogledajte hit snimak

Crvena zvezda je pobijedila Dubai (82:80) u meču za treće mjesto na VTB Superkupu u "Beogradskoj areni", a na društvenim mrežama postao je hit snimak sa ove utakmice. Ne radi se ni o kakvom košarkaškom potezu, nego o jednoj gospođi koja je ogladnjela...

Tako je ona na utakmicu ponijela veknu hleba i napravila je sendvič. Vadila je redom majonez, salamu i ostale dodatke zbog čega je privukla pažnju i završila na velikom ekranu "Beogradske arene".

Желим сезонску поред ове женеpic.twitter.com/tNw0DAlTcx — Џими Џомлија (@vojvoda_zv)September 25, 2025



S obzirom da je primijetila da je svi gledaju i dobacuju joj, odlučila je da sendvič podijeli sa jednim muškarcem koji je sjedio blizu nje. To je posebno oduševilo navijače koji su inače uživali u odličnim utakmicama VTB Superkupa prethodnih dana, a stigli su i da se zabave uz ovakve stvari.

"Još jedan dokaz da smo nebeski narod", "Da li je ovo NBA stigao u Beograd?", "Ali daska, nema da se pati... Sve je spremno", "Stara old kul švercerka. Kako je unijela ovo?", samo su neki od komentara.

