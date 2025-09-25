logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sferopulos izašao pred kamere i rekao šta ne valja: "To nam je slaba strana, nemamo dobar ritam"

Sferopulos izašao pred kamere i rekao šta ne valja: "To nam je slaba strana, nemamo dobar ritam"

0

Janis Sferopulos je zadovoljan izdanjem protiv ekipe Dubaija, ali zna da njegova ekipa mora mnogo da radi da bi bila na očekivanom nivou.

Janis Sferopulos nakon pobjede Zvezde protiv Dubaija Izvor: Arena 3 premium/printscreen

Crvena zvezda je pripremni period pred novu sezonu završila pobjedom nad ekipom Dubaija (82:80), a poslije utakmice trener Janis Sferopulos je bio itekako zadovoljan prikazanim na terenu. Ipak, naglasio je da je krajnji rezultat najmanje bitan.

"Što se tiče utakmice bila je dobra, teška sa jako dobrim protivnikom na evroligaškom nivou. Nekoliko igrača je bilo odsutno. Mi smo probali da nađemo hemiju. Rezultat nije važan, za nas je najbitnije da nađemo naše uloge, hemiju", rekao je Janis Sferopulos.

Grčki stručnjak je naglasio da je slabija strana tima konstantnost i da je neophodno još uigravati ekipu kako bi ona dostigla svoj pun potencijal. 

"Slaba strana nam je konstantnost. Mi smo novi tim i u nekim momentima nemamo dobar ritam defanzivno i ofanzivno, ali popravićemo to tokom treninga i utakmica. Treba da se još upoznamo jer imamo još devet novih igrača. Dobro je što smo bili defanzivno agresivni. Imali smo četiri utakmice u sedam dana, ali to smo namjerno uradili. Vježbali smo to sada da znamo da se pripremimo kada krene taj težak raspored", naglasio je on.

Šta je rekao Jurica Golemac?

Jurica Golemac dok je bio trener Cedevite utakmici ABA lige protiv Mege
Izvor: MN PRESS

Najslabiji tim na ovogodišnjem VTB Superkupu bio je Dubai koji je prokockao veliku prednost u meču sa Zenitom,  a zatim je izgubio od Crvene zvezde.

"Veoma dobar turnir, jako dobro organizovan, sa odličnim timovima, Dva evroligaška i dva jaka VTB tima. Za nas dobra provjera, probali smo da damo šansu svim igračima. Nismo za sada spremni za sezonu, ali kada počne sezona bićemo", uvjeren je trener ekipe Jurica Golemac.

Pročitajte i ovo:

o je Partizan spreman da dovede Miku Murinena

Tagovi

košarka KK Crvena zvezda KK Dubai Janis Sferopulos

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC