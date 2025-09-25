Sferopulos izašao pred kamere i rekao šta ne valja: "To nam je slaba strana, nemamo dobar ritam"

Janis Sferopulos je zadovoljan izdanjem protiv ekipe Dubaija, ali zna da njegova ekipa mora mnogo da radi da bi bila na očekivanom nivou.

Izvor: Arena 3 premium/printscreen

Crvena zvezda je pripremni period pred novu sezonu završila pobjedom nad ekipom Dubaija (82:80), a poslije utakmice trener Janis Sferopulos je bio itekako zadovoljan prikazanim na terenu. Ipak, naglasio je da je krajnji rezultat najmanje bitan.

"Što se tiče utakmice bila je dobra, teška sa jako dobrim protivnikom na evroligaškom nivou. Nekoliko igrača je bilo odsutno. Mi smo probali da nađemo hemiju. Rezultat nije važan, za nas je najbitnije da nađemo naše uloge, hemiju", rekao je Janis Sferopulos.

Grčki stručnjak je naglasio da je slabija strana tima konstantnost i da je neophodno još uigravati ekipu kako bi ona dostigla svoj pun potencijal.

"Slaba strana nam je konstantnost. Mi smo novi tim i u nekim momentima nemamo dobar ritam defanzivno i ofanzivno, ali popravićemo to tokom treninga i utakmica. Treba da se još upoznamo jer imamo još devet novih igrača. Dobro je što smo bili defanzivno agresivni. Imali smo četiri utakmice u sedam dana, ali to smo namjerno uradili. Vježbali smo to sada da znamo da se pripremimo kada krene taj težak raspored", naglasio je on.

Šta je rekao Jurica Golemac?

Jurica Golemac dok je bio trener Cedevite utakmici ABA lige protiv Mege

Izvor: MN PRESS

Najslabiji tim na ovogodišnjem VTB Superkupu bio je Dubai koji je prokockao veliku prednost u meču sa Zenitom, a zatim je izgubio od Crvene zvezde.

"Veoma dobar turnir, jako dobro organizovan, sa odličnim timovima, Dva evroligaška i dva jaka VTB tima. Za nas dobra provjera, probali smo da damo šansu svim igračima. Nismo za sada spremni za sezonu, ali kada počne sezona bićemo", uvjeren je trener ekipe Jurica Golemac.

o je Partizan spreman da dovede Miku Murinena