Selektor košarkaške reprezentacije Rusije, srpski trener Zoran Lukić, prokomentarisao meč Zvezde i CSKA na VTB Superkupu u Beogradu.
Crvena zvezda je napravila ovog ljeta gotovo novi tim i jasno je da je potrebno još dosta vremena za uigravanje, ali navijači su vrlo zabrinuti kako je izgledala u prvom meču pred beogradskom publikom na VTB Superkupu. CSKA Moskva je slavila ubedljivo protiv Zvezde (89:67), tako da nije iznenađenje da je bilo mnogo kritika, pa i samokritike samih košarkaša crveno-bijelih.
Selektor reprezentacije Rusije, srpski trener Zoran Lukić, sa velikom pažnjom pratio je taj meč u "Beogradskoj areni" i bio je iznenađen onim što je video, posebno od tima Janisa Sferopulosa.
"CSKA tri puta organizovaniji od Zvezde": Zoran Lukić kritikovao kako igra Sferopulosov novi tim
"Vidio sam da CSKA izgleda kao tri koraka organizovanija ekipa. Kod Zvezde je vidljivo da su u pripremnom periodu, mnogo je novih igrača, ali CSKA je odlično uklopio tim i zasluženo lako pobijedio...", poručio je Lukić za rusku agenciju "Tass" odmah po završetku utakmice.
Interesantno je da Janis Sferopulos nije obrazložio poraz svog tima jer nije dao izjavu poslije meča, a Crvena zvezda se ubrzo poslije toga oglasila saopštenjem i poručila šta se zaista dogodilo.
Crvena zvezda će danas od 17.00 časova igrati protiv Dubaija u meču za treće mjesto, a o tituli odlučuju Zenit i CSKA u 20.00.
