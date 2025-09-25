logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"CSKA tri puta organizovaniji od Zvezde": Zoran Lukić kritikovao kako igra Sferopulosov novi tim

"CSKA tri puta organizovaniji od Zvezde": Zoran Lukić kritikovao kako igra Sferopulosov novi tim

Autor Dragan Šutvić
0

Selektor košarkaške reprezentacije Rusije, srpski trener Zoran Lukić, prokomentarisao meč Zvezde i CSKA na VTB Superkupu u Beogradu.

Zoran Lukić o utakmici Crvena zvezda CSKA Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je napravila ovog ljeta gotovo novi tim i jasno je da je potrebno još dosta vremena za uigravanje, ali navijači su vrlo zabrinuti kako je izgledala u prvom meču pred beogradskom publikom na VTB Superkupu. CSKA Moskva je slavila ubedljivo protiv Zvezde (89:67), tako da nije iznenađenje da je bilo mnogo kritika, pa i samokritike samih košarkaša crveno-bijelih.

Selektor reprezentacije Rusije, srpski trener Zoran Lukić, sa velikom pažnjom pratio je taj meč u "Beogradskoj areni" i bio je iznenađen onim što je video, posebno od tima Janisa Sferopulosa.

"Vidio sam da CSKA izgleda kao tri koraka organizovanija ekipa. Kod Zvezde je vidljivo da su u pripremnom periodu, mnogo je novih igrača, ali CSKA je odlično uklopio tim i zasluženo lako pobijedio...", poručio je Lukić za rusku agenciju "Tass" odmah po završetku utakmice.

Interesantno je da Janis Sferopulos nije obrazložio poraz svog tima jer nije dao izjavu poslije meča, a Crvena zvezda se ubrzo poslije toga oglasila saopštenjem i poručila šta se zaista dogodilo.

Crvena zvezda će danas od 17.00 časova igrati protiv Dubaija u meču za treće mjesto, a o tituli odlučuju Zenit i CSKA u 20.00.

Pogledajte

00:35
Čima Moneke
Izvor: MONDO/Nikola Lalović
Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda košarka VTB Superkup

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC