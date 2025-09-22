Crvena zvezda se oglasila: Evo ko može besplatno na VTB Superkup!

Crveno-bijeli su najavili ko će moći da besplatno uđe na prestižni turnir u Beogradskoj areni.

Izvor: MN PRESS

KK Crvena zvezda obavijestio je vlasnike sezonskih karata za utakmice svog tima da će u srijedu i četvrtak moći besplatno da uđu na utakmice VTB Superkupa u Beogradskoj areni.

"Ukoliko ste obnovili Vašu sezonsku kartu, moći ćete da gledate utakmice koje se igraju:

24. septembar 2025. (srijeda) polufinale: 16 časova - Crvena zvezda vs. CSKA Moskva. 19 časova - Zenit Sankt Petersburg vs. Dubai Basketball Club

25. septembar 2025. (četvrtak): Utakmica za treće mjesto i veliko finale, takođe od 16 i 19 časova", poruka je crveno-bijelih.

"Svi vlasnici sezonskih karata KK Crvena zvezda Meridianbet moći će da da uđu u Beogradsku Arenu na ULAZ SJEVER, na Nivo 200 i Nivo 400 u zavisnosti od popunjenosti hale. Ukoliko niste obnovili sezonsku kartu, obavještavamo Vas da to možete da učinite do četvrtka, 25.septembra na Malom Kalemegdanu u periodu od 12-20h", saopštila je Zvezda.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!