Janis Sferopulos nakon poraza Zvezde od Olimpijakosa: "Mi smo novi tim, rezultati sad nisu bitni"

Trener Crvene zvezde Janis Sferopulos istakao je da je u porazu od Olimpijakosa njegova ekipa napredovala i da pripremni period ide po planu.

Crvena zvezda je odigrala jako uzbudljv meč sa Olimpijakosom, ali je na kraju tim Janisa Sferopulosa izgubio. Imao je Džordan Nvora šut za produžetak, ali nije uspio da pogodi i crveno-bijeli iz Pireja su odnijeli pobjedu.

Poslije utakmice oglasio se i prvi trener ekipe Janis Sferopulos koji je naglasio da je zadovoljan viđenim u meču i da u ovom periodu sezone rezultati nisu bitni, već je bitno da se tim uigrava. Sada se čekaju još neki igrači poput Ognjena Dobrića koji još ne treniraju.

"Imali smo još jednu jako dobru utakmicu, evroligaški meč na top nivou kao i prije dva dana. Mislim da nam ove utakmice pomažu da nađemo našu hemiju, naše uloge, da postavimo igrače zajedno i da oni nauče da igraju zajedno. Mi smo novi tim i vidjeli smo dobre momente. Ovo je trenutak da se uigravamo i zato će nam ove utakmice pomoći da igramo bolje nego danas. Borimo se protiv jako dobrog tima, bili smo tu do samog kraja. Izgubili smo, ali smo imali priliku da izjednačimo posljednjim šutem, ali rezultati sada nisu toliko bitni za mene. Najbitnije je da svako napreduje i da naučimo da igramo kao tim. Da svako nađe način da sarađuje i naravno da na kraju uključimo i one igrače koji nisu tu jer nam nedostaju", rekao je trener Crvene zvezde Janis Sferopulos.

