logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Janis Sferopulos nakon poraza Zvezde od Olimpijakosa: "Mi smo novi tim, rezultati sad nisu bitni"

Janis Sferopulos nakon poraza Zvezde od Olimpijakosa: "Mi smo novi tim, rezultati sad nisu bitni"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Trener Crvene zvezde Janis Sferopulos istakao je da je u porazu od Olimpijakosa njegova ekipa napredovala i da pripremni period ide po planu.

janis sferopulos poslije olimpijakosa Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je odigrala jako uzbudljv meč sa Olimpijakosom, ali je na kraju tim Janisa Sferopulosa izgubio. Imao je Džordan Nvora šut za produžetak, ali nije uspio da pogodi i crveno-bijeli iz Pireja su odnijeli pobjedu. 

Poslije utakmice oglasio se i prvi trener ekipe Janis Sferopulos koji je naglasio da je zadovoljan viđenim u meču i da u ovom periodu sezone rezultati nisu bitni, već je bitno da se tim uigrava. Sada se čekaju još neki igrači poput Ognjena Dobrića koji još ne treniraju. 

"Imali smo još jednu jako dobru utakmicu, evroligaški meč na top nivou kao i prije dva dana. Mislim da nam ove utakmice pomažu da nađemo našu hemiju, naše uloge, da postavimo igrače zajedno i da oni nauče da igraju zajedno. Mi smo novi tim i vidjeli smo dobre momente. Ovo je trenutak da se uigravamo i zato će nam ove utakmice pomoći da igramo bolje nego danas. Borimo se protiv jako dobrog tima, bili smo tu do samog kraja. Izgubili smo, ali smo imali priliku da izjednačimo posljednjim šutem, ali rezultati sada nisu toliko bitni za mene. Najbitnije je da svako napreduje i da naučimo da igramo kao tim. Da svako nađe način da sarađuje i naravno da na kraju uključimo i one igrače koji nisu tu jer nam nedostaju", rekao je trener Crvene zvezde Janis Sferopulos. 

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

02:02
Janis Sferopulos, trener Crvene zvezde
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Možda će vas zanimati

Tagovi

Janis Sferopulos košarka KK Crvena zvezda KK Olimpijakos

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC