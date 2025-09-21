logo
Crvena zvezda izgubila od Olimpijakosa poslije drame: Amerikanac promašio šut za produžetak uz zvuk sirene

Crvena zvezda izgubila od Olimpijakosa poslije drame: Amerikanac promašio šut za produžetak uz zvuk sirene

0

Crvena zvezda je u dramatičnoj završnici izgubila od Olimpijakosa u finalu turnira na Kritu. Tajson Karter promašio je šut za produžetak.

Crvnea zvezda poražena od Olimpijakosa Izvor: Printscreen/Arena Sport

Crvena zvezda izgubila je u finalu turnira na Kritu od Olimpijakosa poslije drame (86:83). Odigrala je ekipa Janisa Sferopulosa veoma dobar meč protiv grčkog tima, pružila je snažan otpor i na kraju je falilo i malo sreće za pobjedu. Tajson Karter promašio je trojku za produžetak.

U redovima srpskih crveno-bijelih sjajan početak imao je Rivero koji je dao šest poena u nizu. Onda je na veliko vođstvo grčkih crveno-bijelih uzvratio Dobrić sa pet poena u nizu. Veoma dobro je Sferopulosov tim igrao u prvom poluvremenu, posebno u samoj završnici i na pauzu je otišao sa vođstvom od pet poena (44:39).

Očekivala se reakcija Olimpijakosa i upravo to se i dogodilo. Velika serija, preokret i dvocifren plus (60:50). Ključni igrač u tim momentima bio je Nikola Milutinov. Djelovalo je da će se "odlijepiti", ali  je onda u završnici trećeg kvartala odgovornost preuzeo Karter, pogodio pod faulom, pa zakucao i vratio Zvezdu u igru u potpunosti, imala je samo poen minusa (64:63).

Bila je to najava drame koja je uslijedila u posljednjem kvartalu, na tri minuta prije kraja je poslije poena iz kontre Rivera bilo neriješeno (79:79). Na 83 sekunde prije kraja Nvora je u kontri zakucao za vođstvo Zvezde (83:81), ali je Furnije ekspresno uzvratio tako da se u posljednji minut ušlo sa neriješenim rezultatom (83:83). Milutinov je tada pogodio oba slobodna bacanja, a Odželej je pogriješio prilikom dodavanja, izgubio je loptu, a Furnije je dao jedan od dva penala i dao šansu srpskom timu (86:83).Tajson Karter imao je šansu da odvede meč u produžetak, promašio je trojku.

Tagovi

košarka KK Crvena zvezda KK Olimpijakos

