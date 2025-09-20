"Partizan i Zvezda će teško do plej-ofa Evrolige": Mogu li vječiti da demantuju Miška Ražnatovića?

Miško Ražnatović smatra da je konkurencija u Evroligi nikad jača i ne vidi Partizan i Crvenu zvezdu u završnici sezone.

Poznati košarkaški menadžer Miško Ražnatović nije optimista po pitanju plasmana Crvene zvezde i Partizana u plej-of Evrolige, o čemu je govorio u intervjuu za "Zona press". Smatra da je konkurencija u elitnom košarkaškom takmičenju "zaoštrena" ulaskom Dubaija, Hapoela iz Tel Aviva i povratkom Valensije i da će "vječiti" imati pakleno težak zadatak.

Na startu razgovora je upitan da prokomentariše činjenicu da je Dubai imao dva predstavnika Eurobasketu, dok su Partizan i Zvezda imali po jednog.

"Moglo bi se pričati na tu temu da Dubai ima četiri ili pet reprezentativaca, ali neko ima dva ili jedan... Crvena zvezda je objektivno trebalo da ima više, Kalinić je mogao da bude tu, Davidovac je ispao kao zadnji, nije to nešto što je spektakularno važno. Svi mi znamo da domaći igrači već neko vrijeme apsolutno nemaju neku ozbiljniju ulogu u našim evroligaškim klubovima", rekao je Ražnatović.

Iznio je svoje očekivanja pred novu sezonu u Evroligi. "Mislim da će biti osjetno teže nego što je bilo prošle godine. Pojavili su se novi timovi, oni su izuzetan novac potrošili i oformili su veoma respektabilne sastave i Hapoel Tel Aviv i Dubai i Valensija. Valensija ima novu dvoranu, što donosi novu energiju i motivaciju, Hapoel i Dubai koji igraju po prvi put, sa veoma velikim budžetima, jedini tim koji nije tu je ALBA koja tu nije ni pripadala", rekao je poznati menadžer.

Nije optimističan oko plasmana Crvene zvezde i Partizana u plej-of Evrolige. "Ta borba za prvih osam ili deset mjesta će biti izuzetno teška i od 20 timova se 16 nada da će da bude tu. Bez obzira što Crvena zvezda i Partizan imaju po imenima dobre sastave, mislim da će biti mnogo teže i ja nisam optimista. Ne iz razloga što nisu dobri, već zbog toga što su i ostali timovi potrošili jako mnogo novca i imaju jako dobre sastave. Biće to ekstremno teška sezona za sve nas koji živimo u Beogradu jer se čak 57 utakmica Evrolige igra u Beogradu, plus Jerusalim igra 10ak iz Evrokupa. To je 70 internacionalnih ozbiljnih utakmica koje imamo u gradu i ko god želi da prati to biće iscrpljen sa mnom na čelu", kaže Miško.

Potom se osvrnuo na ABA ligu koja je pretpjela velike promjene u formatu, ali smatra da će ishod, makar u plej-ofu biti isti.

"Jadranska liga, ovo je velika novina, promjena sistema takmičenja, da se ekipe dijele u dvije grupe. Ja nisam bio pristalica toga, kao da su dvije grupe potpuno druga liga. Crvena zvezda, Partizan, Dubai u Budućnost daleko odskaču u odnosu na druge i mislim da će polufinale plej-ofa biti copy-paste od prošle godine. Što se tiče Mege svake godine se ljudi hvataju za glavu kako je taj tim mladi i sve mlađi svake godine, ali ovog puta je to podignuto na jedan viši novo. Nosioci igre su između 2005. i 2007. godišta. Ako uzmemo u obzir da je u Zvezdi najmlađi igrač 2002. godište, onda vidimo koliki je to generacijski jaz", zaključio je Ražnatović.