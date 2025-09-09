Oglasio se i Miško - Jović definitivno ponovo u Evroligi!

I poznati srpski menadžer Miodrag Ražnatović ozvaničio je da će kapiten reprezentacije Srbije nastaviti karijeru u Evroligi.

Izvor: MN PRESS

Srpski plejmejker Stefan Jović (34) definitivno će igrati ove sezone za Bajern. To je potvrdio i njegov menadžer Miodrag Ražnatović, porukom na društvenoj mreži "Iks": "Da li je poslije šest godina zabava na Oktobarfestu ostala na istom nivou?"

Jasna je aluzija na to da je Jović igrao u Bajernu od 2017. do 2019, kada mu je bila prva inostrana destinacija poslije odlaska iz Crvene zvezde. Potom je igrao dve sezone u Humkiju, a zatim je poslije duže pauze potpisao za Panatinaikos. Protekle tri godine proveo je u Španiji, nastupajući za Saragosu i Valensiju, u kojoj je igrao dvije godine.

Jović je prošle nedjelje završio učešće na Eurobasketu sa reprezentacijom Srbije, u svojoj posljednjoj akciji sa "A" nacionalnim timom, u kojem je bio od 2014. godine i sa kim je postao vicešampion Evrope, svijeta (dva puta) i osvajač olimpijskog srebra u Rio De Žaneiru 2016. godine.

Bajern će i sljedeće sezone trenirati poznati stručnjak Gordon Herbert, koji je Njemačku u Manili vodio do titule prvaka svijeta, a svoj tim prošle sezone do plej-ofa Evrolige preko Zvezde.

Jovića će dočekati zemljak, kapiten Bajerna Vladimir Lučić, koji je i u prethodnom mandatu igrao za srpskim veteranom. Bavarci su doveli niz pojačanja - krilnog centra Partizana Ajzeju Majka, teško povrijeđenog plejmejkera Makabija Rokasa Jokubaitisa, plejmejkera Baskonije i reprezentacije Gruzije Kamara Boldvina, beka Real Madrida Ksavijera Rejtan-Majsa, centra Pariza Leona Kracera, centra Panatinaikosa Venjena Gabrijela...

