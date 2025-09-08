Iskusni plej Stefan Jović bi mogao da se vrati na evroligašku scenu naredne sezone.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Iskusni plejmejker Stefan Jović dobio je kapitensku traku Srbije nakon povrede Bogdana Bogdanovića na Eurobasketu, ali nažalost snovi "orlova" su raspršeni još u osmini finala. Upravo je taj meč bio posljednji koji je Jović odigrao u nacionalnom dresu, a što se tiče klupskog angažmana i dalje ga nije pronašao.

Joviću je ljetos istekao ugovor sa Valensijom koja se od naredne sezone vraća u Evroligu. Pokazao je nekadašnji igrač Crvene zvezde, Bajerna, Panatinaikosa i ostalih klubova da još uvijek može da igra na visokom nivou, pa neće biti iznenađenje ako ga ponovo budemo gledali na najvećoj evropskoj sceni.

Vidi opis Stefan Jović na meti evroligaša: Zvezdu niko više ne spominje, sve bi mogao da pokvari miljenik Delija Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Vicente Vidal Fernandez / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: David Pastor / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Adria media group/ Dado Đilas Br. slika: 5 5 / 5

Navodno je za usluge 34-godišnjeg pleja zainteresovana Baskonija koja je pokazala za interesovanje za još jednog bivšeg igrača Crvene zvezde. U pitanju je Jago Dos Santos koji je ljetos raskinuo saradnu sa crveno-bijelima. Brazilac je u međuvremenu zaradio titulu MVP-ja Amerikupa, pa će biti zanimljivo da li će se Španci odlučiti za mladost ili iskustvo.

Spekulisalo se da će Jović ponovo zadužiti dres kluba sa Malog Kalemegdana, ali su te glasine utihnule. Igrao je za Crvenu zvezdu od 2014. do 2017. godine i bio je dio generacije koja je uspjela da se domogne plej-ofa Evrolige. U Zvezdi je postao i rekorder Evrolige u broju asistencija ostvarenih na jednoj utakmici. Igrao je još za Bajern, Himki, Panatinaikos, Saragosu i Valensiju.