"Nije bila ljubav na prvi pogled": Novi kapiten Srbije 9 godina u braku, evo kako izgleda žena Stefana Jovića

Nakon što je Bogdan Bogdanović zadobio povredu na mjesto kapitena košarkaške reprezentacije je došao Stefan Jović.

Stefanu je najveća podrška supruga Ljiljana sa kojom ima dijete, a jednom prilikom je govorio o njihovoj ljubavi.

"Mogu reći tek toliko da nije bila ljubav na prvi pogled, ali je bila najljepša ljubav rođena iz prijateljstva", rekao je on prije nekoliko godina za magazin "Hello" i dodao:

"Imamo petogodišnjeg sina s kojim rado provodim vreme u prirodi i na pecanju, ali i “bacajući na koš”. Još je mali da bih prognozirao njegov put, za koji god sport se bude opredjelio, imaće našu podršku".

U braku su 9 godina

Par se vjenčao 2016. godine i iste godine su dobili sina Vuka. Dvije godine kasnije su napravili veliku svadbu na koju je došlo dosta njegovih kolega.

Inače, Ljiljana ne voli da se previše eksponira, niti koristi društvene mreže. Neke njihove trenutke i porodične fotografije javnost ima prilike da vidi samo putem košarkaševog Instagrama.

