Nakon što je Bogdan Bogdanović zadobio povredu na mjesto kapitena košarkaške reprezentacije je došao Stefan Jović.
Stefanu je najveća podrška supruga Ljiljana sa kojom ima dijete, a jednom prilikom je govorio o njihovoj ljubavi.
"Mogu reći tek toliko da nije bila ljubav na prvi pogled, ali je bila najljepša ljubav rođena iz prijateljstva", rekao je on prije nekoliko godina za magazin "Hello" i dodao:
"Imamo petogodišnjeg sina s kojim rado provodim vreme u prirodi i na pecanju, ali i “bacajući na koš”. Još je mali da bih prognozirao njegov put, za koji god sport se bude opredjelio, imaće našu podršku".
"Nije bila ljubav na prvi pogled": Novi kapiten Srbije 9 godina u braku, evo kako izgleda žena Stefana Jovića
U braku su 9 godina
Par se vjenčao 2016. godine i iste godine su dobili sina Vuka. Dvije godine kasnije su napravili veliku svadbu na koju je došlo dosta njegovih kolega.
"Nije bila ljubav na prvi pogled": Novi kapiten Srbije 9 godina u braku, evo kako izgleda žena Stefana Jovića
Inače, Ljiljana ne voli da se previše eksponira, niti koristi društvene mreže. Neke njihove trenutke i porodične fotografije javnost ima prilike da vidi samo putem košarkaševog Instagrama.
(Alo, MONDO)