"Svi razmišljamo samo o tome": Jovića pitali za pobjedu nad Letonijom, on prvo spomenuo kapitena

Stefan Jović je poslije važne pobjede Srbije istakao da tim razmišlja samo o povredi Bogdana Bogdanovića i silno žele da se kapiten vrati u tim.

Izvor: RTS 1/Screenshot

Reprezentacija Srbije uspjela je da zabilježi pobjedu nad domaćinom Evropskog prvenstva, ekipom Letonije. U ovom susretu selektor Svetislav Pešić nije mogao da računa na kapitena Bogdana Bogdanovića, što je bio veliki problem za ovaj tim. Poslije važnog trijumfa zamjenik kapitena Stefan Jović istakao je da cijeli tim željno iščekuje informacije o situaciji u kojoj se nalazi igrač Los Anđeles Klipersa.

"Ova utakmica je bila najbitnija dosad za nas. Znali smo i prije početka šampionata to. Spremali smo se da odigramo najbolje što možemo, pobijedili smo to je najbitnije. Čekamo rezultate, da vidimo kako nam je Bogdan (Bogdanović), to je ono o čemu razmišljamo svi. Želimo mu brz oporavak i da što prije bude sa nama", rekao je Jović u razgovoru za RST poslije meča.

Činilo se da Srbija, osim na početku i samom kraju, imala kontrolu u ostatku meča. "Sa strane je možda djelovalo lakše, priprema je ovog puta bila dobra, znali smo koje su naše prednosti. Ispoštovali smo veći dio. Uspjeli su rivali pred domaćim navijačima da daju neke koševe zahvaljujući kojima su se vratili. Mi smo znali šta nam je činiti i donosili smo dobre odluke u krucijalnim minutima."

Srbija ima dan pauze poslije dva vezana meča, a onda srpski tim očekuje reprezentacija Češke. "Želimo da se odmorimo poslije dvije utakmice. Ostaje nam da vidimo zdravstveni bilten, nadamo se da će Bogdan biti dobro, da će biti sa nama i da će se vratiti. Ostaje nam da se pripremimo za Češku", podvukao je Jović.