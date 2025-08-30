logo
"Nikola, bravo - hvala, hvala": Ovo je reakcija Jokića na 39 poena u dresu Srbije

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Pogledajte kako je Nikola Jokić reagovao na pohvale medija poslije pobjede Srbije nad Letonijom.

Nikola Jokić samo se zahvalio na čestitkama nakon 39 poena protiv Letonije Izvor: MONDO

Srbija je pobijedila Letoniju 84:80, uz fantastičnu igru najboljeg igrača svijeta Nikole Jokića. Ubacio je čak 39 poena, imao deset skokova i četiri asistencije, a može da se kaže da je njegova trojka u posljednjem minutu i odlučila utakmicu. Potrošio se kao što nije niti jednom na ovom turniru, dobio je batina i batina, ali je dao sve što je imao Srbiji.

Međutim, kao što smo i navikli već od njega, Nikola Jokić ne daje izjave za medije na turnirima kada igra za Srbiju, a tako je bilo i poslije ove fantastične partije. 

Pogledajte

00:07
Nikola Jokić se zahvalio na čestitkama u prošao pored medija
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Mediji su ga čekali u miks-zoni, čestitali mu na partiji, na šta se zahvalio i prošao bez izjave.

Više o njegovoj partiji čućemo od selektora Svetislava Pešića koji će sigurno imati riječi hvale za njegovu nevjerovatnu partiju, a vjerovatno će se dotaći i suđenja koje je bilo skandalozno večeras u Rigi, pošto kao i u NBA ligi - niko nije štitio najboljeg igrača svijeta.

