Stefan Jović pričao je sa novinarima pred utakmicu Srbije i Finske. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Srbija je odradila večernji trening dan pred meč sa Finskom. Meč u osmini finala Eurobasketa igra se u subotu od 20.15 po srednjeevropskom vremenu (21.15 po lokalnom), a sa medijima je razgovarao novi kapiten "orlova" Stefan Jović koji u toj ulozi mijenja povrijeđenog Bogdana Bogdanovića koji je završio takmičenje.

"Spremali smo se dobro, trening koji smo završili je bio na visokom nivou, pripremali smo taktiku za Fince koji dosta trče, dosta je tu bazirano na igri oko Markanena, dosta šuteva oko tri poena, nemaju unutrašnju igru, što je za nas možda tipično. Igrali smo u kvalifikacijama sa njima, u istom su sastavu osim Markanena zbog NBA. Dugo igraju zajedno, znaju šta žele i šta rade. Dobro smo se odmorili i pripremili", rekao je Jović.

Vidi opis "Fali nam to na Eurobasketu": Jović zna šta Srbija mora da popravi i ko je najveća prijetnja u osmini finala Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 23 1 / 23 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 23 2 / 23 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 23 3 / 23 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 23 4 / 23 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 23 5 / 23 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 23 6 / 23 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 23 7 / 23 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 23 8 / 23 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 23 9 / 23 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 23 10 / 23 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 23 11 / 23 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 23 12 / 23 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 23 13 / 23 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 23 14 / 23 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 23 15 / 23 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 23 16 / 23 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 23 17 / 23 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 23 18 / 23 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 23 19 / 23 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 23 20 / 23 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 23 21 / 23 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 23 22 / 23 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 23 23 / 23

Zbog poraza od Turske Srbija je sada u težem dijelu žrijeba i igraće prvo sa Finskom, a onda čeka ishod meča Francuske i Gruzije, dok bi u polufinalu mogla na Njemačku.

"Pa dobro, kalkulacije koje su bile pre tog meča jasno su definisale put. Turci imaju lakši, mi teži dio, ali se ne osvrćemo na to. Takva je situacija. Finska je za nas finale. Ko nam je poslije, ne razmišljamo o tome, samo su nam Finci na pameti i samo se time bavimo."

"Možda nam to nedostaje sada"

Pogledajte 04:22 Stefan Jović izjava pred Finsku Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Srbija je u porazu od Turske primila čak 18 trojki i to je vjerovatno i najbolji pokazatelj da defanziva mora da bude bolja. Više prostora za greške nema, jer svaki poraz u nokaut fazi znači i kraj takmičenja.

"Mislim da odbrana može da bude još bolja. Ono što znamo i iz Pariza i Manile to je da smo imali agresivnost koja nas je krasila na spoljnim pozicijama i to nam je donosilo lake poene u kontrama što u ovom trenutku možda i nije slučaj. Treba na tome da se baziramo, da koristimo bolje bonus faulove, to je jasan pokazatelj. Igra ti dozvoljava 16 faulova, treba da se čuvaš i da se spasiš kada god možeš. Igramo sa timom koji dosta trči i šutira dosta u tranziciji, moraće na tome da bude fokus"

Svjestan je da je najveća prijetnja u Finskoj Lauri Markanen, košarkaš Jute koji je prva zvezda tima.

"Markanen je glavna zvijezda, Salin je iskusan igrač koji mnogo toga dobrog donosi. Plejevi su interesantni isto. Nije samo Markanen Finska, ali je na njemu fokus."

"Nije nam bilo prijatno kad je Aleksa otišao"

Dobra vijest je što su na treningu bili i Aleksa Avramović i Tristan Vukčević i da povrede nisu ozbiljnije. Svi su bili zabrinuti kada je Aleksa napustio teren pred kraj prvog poluvremena protiv Turske.

"Nije bilo prijatno, znali smo da Aleksa ima poteškoće neke prije same utakmice. Taj način kako je izašao sa terena, otišao u svlačionicu, svašta nam je prolazilo kroz glavu. Uvijek imamo spremne igrače na klupi koji će da preuzmu odgovornost. Drago mi je da je bolje, trenirao je. Šta da kažem, zna svako od nas kakvu ulogu ima i šta treba da radi i svako je spreman da preuzme odgovornost."

Za kraj je kapiten istakao da je mnogo pomoglo to što je Pešić dao svima slobodan dan.

"Uvijek prija slobodan dan. Posvetili smo se tome da odemo na branč, da se malo ispričamo, da se utisci slegnu, da vidimo šta smo uradili dobro, šta nije bilo dobro. To provedeno vrijeme vidi se i na treningu da je dalo rezultate i nešto što ovaj tim krasi", zaključio je Stefan Jović.