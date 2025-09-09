Plejmejker Stefan Jović blizu je potpisa ugovora sa Bajernom i povratku u Evroligu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Eurobasket 2025 bio je posljednji veliki turnir u dresu reprezentacije za Stefana Jovića (34), koji je nakon povrede Bogdana Bogdanovića ponio i kapitensku traku. Ipak, srpski plejmejker nije ni blizu kraja karijere - zapravo će ponovo dobiti priliku da igra u Evorligi!

Kako prenosi specijalizovani sajt "Basket News", iskusni organizator igre potpisaće ugovor sa Bajernom i ponovo obući dres njemačkog tima za koji je već nastupao na početku inostrane karijere. Njemački tim je zadovoljan igrama Stefana Jovića u dresu reprezentacije Srbije, uprkos neočekivano ranom ispadanju selekcije koja je bila među najvećim favoritima za zlatnu medalju.

Vidi opis Stefan Jović se vraća u Evroligu: Poslije oproštaja od Srbije novi veliki ugovor Stefan Jović Stefan Jović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MNPRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 8 / 8

Jović je u prosjeku igrao manje od 17 minuta, ali je bio veoma važan za tim Svetislava Pešića. Prosečno je bilježio 3,7 poena, 2,7 skoka i 5,5 asistencija po utakmici, a imao je i jednu ukradenu loptu po utakmici. Bajern dovodi Jovića kao zamjenu za Rokasa Jokubaitisa, koji je angažovan ranije ovog ljeta - ali će zbog povrede na Evropskom prvenstvu morati na višemjesečnu pauzu.

Kakvu karijeru ima Stefan Jović?

Srpski plejmejker ponikao je u Ergonomu iz rodnog Niša, prvi seniorski klub bila mu je Sloga iz Kraljeva, a potpuno se afirmisao u Radničkom iz Kragujevca. Nakon toga je tri godine nosio dres Crvene zvezde, a od 2017. godine igra u inostranstvu i promijenio je veliki broj timova.

Prvo je dvije godine nosio dres Bajerna iz Minhena, zatim je dvije sezone odigrao u dresu Himkija, a tokom 2022. godine je nekoliko meseci nastupao za Panatinaikos. Posljednje tri sezone igrao je u Španiji, prvo za Saragosu, a zatim dvije sezone za Valensiju.

Kao reprezentativac Srbije Jović je osvojio srebrnu medalju na Mediteranskim igrama 2013. godine i bronzu na Univerzijadi istog ljeta, a zatim je stigao i do četiri srebrne medalje u seniorskoj konkurenciji. Osvojio je srebro na Olimpijskim igrama 2016. godine, Evropskom prvenstvu 2017. godine i Mundobasketima 2014. i 2023. godine.