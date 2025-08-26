"Nikola njega zove kad mu je najteže": Ko je "čovjek iz sjenke" koji je najveća podrška Jokiću?

Miško Ražnatović otkrio bez koga uspjeh Nikole Jokića ne bi bio moguć.

Poznati košarkaški menadžer Miško Ražnatovićjoš jednom se podsetio neuspjelog transfera Nikole Jokića iz Mege u Barselonu kada je praktično sve bilo dogovoreno. Priznaje da ni sam nije vjerovao da je njegov klijent spreman za NBA, ali Denver je insistirao, a ostalo je istorija. Između ostalog je otkrio ko je najveća Nikolina podrška još od starta karijere i da bez njega ništa ne bi bilo moguće.

Nagetsi su te 2015. godine napravili najbolji potez u istoriji kluba, dok je Barselona ostala praznih šaka samo zbog jedne utakmice.

"On je bio u crveno-plavom, trebalo je samo šorc da obuče, to je bilo gotovo skroz. Četiri pet timova su počeli da budu agresivni, što se on povlači, Denver je prednjačio u toj ljutnji, ostalo je istorija. Ja stvarno nisam smatrao da je on spreman da ide iz Mege u NBA. Ne zbog talenta, fizika, trebalo je mnogo da se radi. Bio sam zadovoljan da on ode u Evroligu, u Barselonu, neki dugogodišnji ugovor. Mi smo to sve bili dogovorili, onda smo zbog te njegove loše utakmice stali sa tim. U međuvremenu je Denver pokazao želju da ga dovede i sve to što me plašilo su mi tom ponudom i konceptom odagnali i Nikola se našao u Denveru. Trebalo je da igra malo kao 'bek ap' Nurkiću. Dogodilo se šta se dogodilo. Denver je već poslije dva tri mjeseca prepoznao i Nurkića su sklonili i dali njemu ključeve u ruke, dali mu jednu ozbiljnu ulogu i pokazalo se da je to najbolje što su uradili od kad postoji klub", ispričao je Ražnatović i otkrio kakav dogovor je bio u pitanju:

"Plan je bio da bude jednu godinu na pozajmici u Fuenlabradi i da poslije dvije godine igra u Barseloni, a da poslije treće godine ugovora ima izlaz u NBA. Nadali smo se da bi poslije dvije evroligaške godine bio spreman za NBA, ali to je tri godine kasnije.

Prilagođavanje na NBA ligu nije bilo nimalo lako, ali je Nikola uz sebe uvijek imao brata Strahinju koji mu je bio najveća podrška.

"Nikad me nije pozvao. Strahinja koji je stvarno odmah do njega, cijelu karijeru, od njegove 17. godine. On je otišao sa njim i bio je tu pored njega. Sigurno je bilo teških trenutaka, ali on je bio ta velika podrška i zaista mislim da nije bilo njega, bez njega bi se ovo teško dogodilo. Nikola je imao dosta kriznih momenata i u Megi, nije bilo lako, ali Strahinja je uvijek bio tu, živio je sa njim i stvarno ga je vukao i podizao u teškim trenucima", rekao je Ražnatović u podkastu "6.75range" i poentirao:

"On te teške trenutke koje je imao je rješavao u krugu porodice, to je vrlo jaka i kompaktna i snažna porodica", istakao je menadžer.