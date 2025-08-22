logo
Nikola Jović objasnio kako je to igrati sa Nikolom Jokićem

Nikola Jović objasnio kako je to igrati sa Nikolom Jokićem

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Nikola Jović je na pripremnim mečevima pred Eurobasket pokazao zašto Srbija i Pešić mogu ozbiljno da računaju na njega. Meč u Areni gledao je i trener Majamija Erik Spolstra.

Nikola Jović objasnio kako je to igrati sa Nikolom Jokićem Izvor: Dragana Stjepanovic/Dragana Stj

Nikola Jokić je najveće ime na predstojećem Eurobasketu i svakako najveća zvijezda tima Srbije. Ali, njegov imenjak Jović je pobrao sve lovorike. Dominira na pripremnim mečevima, a protiv Slovenije (106:72) je pokazao svima da ozbiljno mogu da računaju na njega i sada i u budućnosti.

Košarkaš Majamija je, pred svojim trenerom Erikom Spolstrom koji je došao u Arenu, pokazao sav svoj raskošan potencijal. Svetislav Pešić i puna dvorana mogli su da se uvjere u to. Njemu je "zacementirano" mjesto u postavi i neko je na koga mogu da se oslone svi. Po završetku meča je stao u miks zoni i dobio je pitanje baš o tom detalju, što je tu bio i da ga gleda šef struke NBA tima iz Majamija.

"Sigurno sam bio motivisan, to je jedan od najboljih trenera na svijetu, ako ne i najbolji. Prešli su toliki put da bi došli da me vide i sigurno sam htio da pokažem da sam napredovao i da ću biti još bolji sljedeće sezone", rekao je Jović medijima.

Kako je igrati sa Jokićem?

Tokom razgovora sa medijima poslije meča jedno od pitanja za Nikolu bilo je i kako je to igrati sa Jokićem.

"Pa, šta mogu da kažem? Sjajan igrač, najbolji je igrač na svijetu, sa njim je lako igrati. U ovom meču nisam mnogo toga uradio, a svaki put sam bio sam. Sa njim, dok si na pravom mjestu, u pravo vrijeme je lako dati koš i pomoći ekipi", skromno će Jović. On je proglašen za igrača utakmice i meč je završio sa 18 poena (7/8 za dva, 1/2 za tri, 1/1 sa penala), uz sedam skokova.

Šta je Spolstra reka o Joviću?

Izvor: KSS/Dragana Stjepanović

Erik Spolstra sjedio je tik pored parketa na meču Srbije i Slovenije, iz prvih redova gledao je meč. Jasno je bilo da posebnu pažnju posvećuje svom igraču Nikoli Joviću sa kojim je imao i kratak razgovor. Pokušali smo da odradimo intervju sa njim u pauzi na poluvremenu i novinar MONDA mu je prišao među prvima, čim je završio razgovor sa agentom Miškom Ražnatovićem.

Poslije predstavljaja i molbe za kratak intervju dobili smo odričan odgovor. Nije želio da priča za medije. Na to je uslijedilo dobacivanje da smo htjeli da ga pitamo za Jovića, prvo se nasmijao. "Obožavam tog momka", odgovorio nam je u neformalnom razgovoru i nastavio da se slika sa fanovima koji su prilazili u pauzi.

Nikola Jović i Aleksa Avramović izjava
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

