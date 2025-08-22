Slovenija objavila konačan spisak košarkaša za Eurobasket

Selektor Slovenije Aleksandar Sekulić odredio kojih 12 igrača vodi na Evropsko prvenstvo u košarci.
Selektor Slovenije Aleksandar Sekulić odredio je u Beogradu konačan spisak za Eurobasket. Na njemu neće biti mjesta za krilo Cedevita Olimpije Mihu Čerkvenika (2001) i Žaka Smrekara (2006), beka Krke.
Slovenija će u ponedjeljak uveče otputovati u Poljsku u ovom sastavu:
- Luka Dončić
- Klemen Prepelič
- Gregor Hrovat
- Aleksej Nikolić
- Edo Murić
- Alen Omić
- Martin Krampelj
- Mark Padjen
- Robert Jurković
- Luka Ščuka
- Rok Radović
- Leon Stergar
Slovenci su u Beogradu u "generalnoj probi" doživjeli ubedljiv poraz, u kojem su Nikola Jokić, Bogdan Bogdanović i saigrači od početka do kraja imali maksimalno ozbljan pristup i deklasirali protivnika pred više o 20.000 gledalaca u Beogradskoj areni. Naravno, bila je to prilika da ljubitelji košarke u Srbiji uživo vide dva NBA superstara, Jokića i Dončića, koji su se srdačno pozdravili pred svima poslije utakmice.
Šta čeka Sloveniju na Eurobasketu?
Slovenija će igrati u grupnoj fazi Evropskog prvenstva u Katovicama u Poljskoj, gdje će joj u Grupi D uz domaćina rivali biti i Island, Francuska, Belgija i Izrael. Kao i u ostalim grupama, u nokaut fazu plasiraće se četiri ekipe.
Luka Dončić došao je na ove pripreme "zategnutiji" nego godinama unazad i sigurno je da se sprema da zablista u svom stilu i da pokuša da Sloveniju ponovo odvede daleko, kao 2017, kada joj je sa Goranom Dragićem donio titulu prvaka Evrope.
