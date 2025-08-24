"Jokić pušta Cecu u svlačionici i donosi rakiju": Đorđević i Džordanović otkrili sve Nikoline tajne

Deandre Džordan i Pol Džordž pričali su o ukusu za muziku kakav ima Nikola Jokić i o tome šta pušta u svlačionici. Spominjali su Cecu i narodnu muziku.

Nikola Jokić sa Srbijom ide po zlatnu medalju na Eurobasketu (od 27. avgusta do 14. septembra). Dok se sprema sa "orlovima", neke njegove tajne iz Denvera su otkrivene. Ispričao ih je njegov nekadašnji saigrač Deandre Džordan. Snimak gostovanja kod srpskog zeta Pola Džordža i njihova priča o rakiji i srpskoj muzici postao je ponovo viralan.

Mnogi su zaboravili na to, ali sada je pravo vrijeme da se prisjetimo i kako je izgledao taj razgovor. Sve je počelo tako što je Džordž počeo priču o tome.

"Nikola je takođe unaprijedio moje poznavanje sprske folk muzike", rekao je Džordan na početku priče.

"Slušao si nešto od Cece?"

Tada ga je Džordž pitao i šta je slušao od muzike i da li mu je Jokić puštao pjesme Svetlane Cece Ražnatović.

"Kaže mi 'Di Džej, skini ovu pjesmu, dobra je'. Ja mu kažem 'nema šanse, ne slušam tu muziku.' Ali, onda on pusti tu muziku i ja kažem 'Okej, kul, ovo je simpatično.' Nešto u stilu kada popijem nekoliko piva ili tekile, mogu da plešem uz to."

"Srbi, rakija i Džordanović i Đorđević"

Sa teme muzike prešli su na temu alkohola, pa ga je Pol pitao da li je probao rakiju.

"Imam rakiju kod kuće, sa malom kruškom u flaši. Sada sam crni Srbin, Džordanović sigurno", nasmijao se Deandre.

Tada je Džordž dodao i da on ima srpsko prezime. "Ja sam Đorđević."

Džordan: "Imam flašu rakije kod kuće u ovom momentu. Ne znam zaista kako to rade, ali unutra se nalazi kruška. Ima mnogo toga u sebi... Dobra je."

Džordž: "Rakija je stvarno dobra. Šaljemo pozdrave Srbiji, ako neko ima rakiju..."

Džordan: "Imamo Srbiju u Denveru, Nikola pusti muziku, rakija za sve, znaš o čemu pričam."

Džordan naredne sezone neće igrati sa Jokićem pošto je Denver odlučio da mu ne ponudi novi ugovor. Ima 37 godina i pitanje je da li će imati novi klub uopšte ili će otići u penziju. Sa Nagetsima je osvojio titulu 2023. godine.