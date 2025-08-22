"Jokić mi na rastanku rekao - ne zaboravi zaštitu": Porter otkrio kako ga je Nikola ispratio iz Denvera

Nikola Jokić savjetovao je Majklu Porteru Džunioru da ne zaboravi zaštititu tokom intimnih odnosa u novom timu, Bruklin Netsa

Dugogodišnji krilni košarkaš Denver Nagetsa Majkl Porter Džunior (27) otišao je ovog ljeta u Bruklin i dobio je veoma kratku oproštajnu poruku od Nikole Jokića - "stavi kondom tamo".

"Bio je teško uz momke koji su bili tamo dugo, Džamal Marej i Eron Gordon pisali su u zajedničkoj grupi... Nikola Jokić mi je samo rekao 'budi siguran da staviš kondom tamo'. Tako se oprostio od mene. To su momci koji su mi bili porodica, ali takav je ovo sport i ostaćemo u kontaktu", kazao je Porter u razgovoru sa nekadašnjim NFL kvoterbekom Džonijem Manzijelom.

Porter je na rastanku sa Denverom priznao da su "žene bile njegov porok" tokom boravka u Nagetsima.

"Moj porok je uvijek dolazio u formi žene. Ja se ne molim, ne dajem Bogu prioritet i to djeluje da je momenat kada đavo dođe po mene u vidu žena. Znam da ima mnogo ljudi u mojim cipelama, da ljudi koji imaju takav stil života. To je nešto što se dosta spominje. Ne gledam to kao nešto okej, da na žene gledamo kao na objekte. Da spavate sa njima, da radite takve stvari i ne mislim da je to kul. Nisam radio samo to, ali želim da kažem da su žene oduvijek bile moj porok", rekao je Porter u svom podkastu na Jutjubu.

"Dosta lutam, nisam spreman za brak"

Govorio je i o vjeri i o braku, za koji još nije spreman.

"Imam dvojicu mlađe braće koji su u braku, dvije starije sestre koje su vjenčane, samo ja nisam u braku. Osjećam da ti Bog daje ono sa čime si spreman da se nosiš. Za sada u mom životu, ta dobra žena... Ne mislim da sam spreman za to, jer lutam dosta. Ponekad sam dobro, ponekad nisam. Znate na šta mislim. Taj ciklus kad si dobar sa Bogom i kada nisi, se pretvorio u to da nisam na tom hrišćanskom putu života", kazao je Porter.

Majkl Porter igrao je za Denver od dolaska u NBA ligu 2018. do 2025. U Nagetsima je postao NBA šampion 2023, kao jedan od najvažnijih članova sastava Majkla Melouna koji je na čelu sa Jokićem donio istorijsku titulu u Kolorado.

Ovog ljeta trejdovan je u Bruklin u zamjenu za krilnog košarkaša Kameruna Džonsona (29 godina, 203 centimetra), zajedno sa prvim "pikom" NBA drafta 2032. godine.

