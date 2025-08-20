"Nikola, jesi li siguran?" Jokić izabrao najbolju eks-ju petorku, stavio samo jednog Srbina

Srpski košarkaš Nikola Jokić se nije baš najbolje snašao na pitanje američkih novinara.

Evropljani polako preuzimaju konce u NBA ligi, dok dvojica od trenutno najdominantnijih Nikola Jokić i Luka Dončić dolaze sa prostora bivše Jugoslavije. Jednom prilikom je trostruki MVP upitan da sastavi najbolju petorku od aktuelnih evropskih košarkaša, a njegov odgovor je mnoge iznenadio.

Vjerovatno Nikola u tom momentu nije mogao da se sjeti igrača koji dolaze izvan prostora Jugoslavije i izostavio je neka velika imena. Naravno, on je neizostavan član idealne postave.

"Luka Dončić, Bogdan Bogdanović, Dario Šarić i Nikola Vučević", rekao je Nikola Jokić na Ol-staru 2024. godine.

U tom momentu je zaobišao velikog rivala Janisa Adetokunba, Paola Bankera, nije uzeo u razmatranje ni Domantasa Sabonisa (Litvanija, Sakramento), Lauri Markanena (Juta, Finska), Kristapsa Porzingisa (Boston, Letonija), Viktora Vembanjamu (San Antonio, Francuska), Franca i Moa Vagner (Orlando, Njemačka), Rudija Gobera (Minesota, Francuska), Bojana Bogdanovića (Njujork, Hrvatska), Alperena Šenguna (Hjuston, Turska). Nije se sjetio ni Vase Micića koji je nosio dres Oklahome, ali teško da mu je neko zamjerio na tome.