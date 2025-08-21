Košarkaši Srbije uglas pjevali "Bože pravde" sa djevojčicom sa Kosova: Nikola Jokić s rukom na srcu (VIDEO)

Nikola Jokić stavio ruku na srce, kao i svi srpski košarkaši. Pogledajte kako su pjevali himnu Srbije zajedno sa djevojčicom sa Kosova Pavlinom Radovanović.

Srpska etno-umjetnica sa Kosova i Metohije, Pavlina Kovačević (14), izvela je himnu "Bože pravde" pred utakmicu Srbija - Slovenija u Beogradskoj areni.

Nastala je tišina nakon intoniranja himne Slovenije "Zdravljica", a onda je zajedno sa Pavlinom pjevala skoro čitava dvorana, uključujući i košarkaše Srbije na čelu sa Nikolom Jokićem i kapitenom Bogdanom Bogdanovićem.

Pogledajte kako je izgledala Beogradska arena uoči jedinog meča srpskog nacionalnog tima u njoj ovog ljeta, uoči Evropskog prvenstva u Letoniji koje počinje 27. avgusta.

Reprezentacija Srbije nastupila je u punoj Beogradskoj areni, uz veliki broj poznatih ličnosti, među kojima je bio i Milorad Dodik u prvom redu Beogradske arene, na oproštaju od glavnog grada pred put na Eurobasket, koji za "orlove" počinje u Rigi 27. avgusta.

Izabranici Svetislava Pešića igraće u u Grupi A, uz Portugal, Estoniju, Tursku, Češku i domaćina, Letoniju.

