Košarkaši Srbije uglas pjevali "Bože pravde" sa djevojčicom sa Kosova: Nikola Jokić s rukom na srcu (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Nikola Jokić stavio ruku na srce, kao i svi srpski košarkaši. Pogledajte kako su pjevali himnu Srbije zajedno sa djevojčicom sa Kosova Pavlinom Radovanović.

nikola jokic i košarkaši srbije pjevali boze pravde sa rukom na srcu Izvor: YouTube/TV Arena sport/MN Press

Srpska etno-umjetnica sa Kosova i Metohije, Pavlina Kovačević (14), izvela je himnu "Bože pravde" pred utakmicu Srbija - Slovenija u Beogradskoj areni.

Nastala je tišina nakon intoniranja himne Slovenije "Zdravljica", a onda je zajedno sa Pavlinom pjevala skoro čitava dvorana, uključujući i košarkaše Srbije na čelu sa Nikolom Jokićem i kapitenom Bogdanom Bogdanovićem.

Pogledajte kako je izgledala Beogradska arena uoči jedinog meča srpskog nacionalnog tima u njoj ovog ljeta, uoči Evropskog prvenstva u Letoniji koje počinje 27. avgusta.

Reprezentacija Srbije nastupila je u punoj Beogradskoj areni, uz veliki broj poznatih ličnosti, među kojima je bio i Milorad Dodik u prvom redu Beogradske arene, na oproštaju od glavnog grada pred put na Eurobasket, koji za "orlove" počinje u Rigi 27. avgusta.

Izabranici Svetislava Pešića igraće u u Grupi A, uz Portugal, Estoniju, Tursku, Češku i domaćina, Letoniju. 

Bonus video: Himna Srbije u Beogradskoj areni

Nikola Jokić pevao himnu Bože pravde u Beogradskoj areni
Izvor: YouTube/TV Arena sport

(MONDO)

Tagovi

Nikola Jokić Srbija Slovenija košarka

