logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Idealni timovi Srbije, Hrvatske i Slovenije? Ovo je izbor Vlade Đurovića!

Idealni timovi Srbije, Hrvatske i Slovenije? Ovo je izbor Vlade Đurovića!

Autor Dragan Šutvić
0

Poznati košarkaški stručnjak napravio idealne petorke sa prostora bivše Jugoslavije.

Idealne postave Srbije Slovenije i Hrvatske izbor Vlade Đurovića Izvor: MN Press/Instagram/minutuzvisenosti/Printscreen

Kako se bliži Eurobasket 2025, navijači, ljubitelji košarke i stručnjaci formiraju svoje spiskove i prve postave, a nostalgičari vole da se sjećaju dobrih starih vremena i razmatraju koja je idealna petorka bivše Jugoslavije svih vremena. Nikola Jokić, Luka Dončić i Nikola Vučević nas svakodnevno podsjećaju gdje se nekada igrala (i igra) najbolja košarka, a poznati košarkaški trener Vlade Đurović kaže da je najteži mogući zadatak formirati idealnu petorku sa prostora bivše Jugoslavije.

Nekadašnji trener Crvene zvezde, Šibenke, Budućnosti, Vojvodine i mnogih drugih klubova nije mogao da odluči za jednu postavu Srbije, već ih je sastavio dvije. Međutim, Jokić i Divac su našli svoje mesto u obje.

"Reprezentacija bivše Jugoslavije. Najbolja petorka? To je vrlo teško sastaviti . Evo ja mogu da sastavim petorku Srbije Jokić, Divac, Đorđević, Danilović i Bodiroga. Zar nije fantastična? Pogledajte ovu... Jokić, Divac, Slavnić, Kićanović, Dalipagić. Fantastična", rekao je Đurović, a prenosi "Minut magazin".

Ništa lakši zadatak nije imao kada je sastavljao petorku sa prostora Hrvatske. 

"Postava Dalmacije Đerđa, Dražen Petrović, Kukoč, Rađa i Ćosić. Da li bi neko mogao da ih dobije? Ko nema mjesta u toj postavi, pa nema Rato Tvrdić, nema Šolman, pa tu Plećaš nema mjesta u reprezentaciji. Nikola Sveti ne može da uđe u reprezentaciju Hrvatske u prvu postavu svih vremena", rekao je Đurović.

Šta je sa Slovencima? 

"Slovenija bi imala strašnu postavu: Daneu, Dončić, Žorga, Jelovac, Nesterović Raša. Izvanredna postava", zaključio je Đurović. Šta vi mislite ko bi pobedio u sudaru ovih reprezentacija?

Dominacija Jugoslavije 70-ih i 80-ih

Nestvarne rezultate bilježila je košarkaška selekcija Jugoslavije predvođena nekim od najboljih evropskih košarkaša ikada, a koliko su bili dominantni govori i to da su na Evropskom prvenstvo osvojili 14 medalja u periodu od 1961. do 1995. Na Svjetskom prvenstvu su sakupili osam medalja, od kojih je bilo pet zlatnih. Na Olimpijskim igrama su se okitili sa pet medalja od kojih je jedna zlatna, tri srebrne i jedna bronzana.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vlade Đurović Srbija košarka Slovenija Hrvatska

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC