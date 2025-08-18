Idealni timovi Srbije, Hrvatske i Slovenije? Ovo je izbor Vlade Đurovića!

Poznati košarkaški stručnjak napravio idealne petorke sa prostora bivše Jugoslavije.

Kako se bliži Eurobasket 2025, navijači, ljubitelji košarke i stručnjaci formiraju svoje spiskove i prve postave, a nostalgičari vole da se sjećaju dobrih starih vremena i razmatraju koja je idealna petorka bivše Jugoslavije svih vremena. Nikola Jokić, Luka Dončić i Nikola Vučević nas svakodnevno podsjećaju gdje se nekada igrala (i igra) najbolja košarka, a poznati košarkaški trener Vlade Đurović kaže da je najteži mogući zadatak formirati idealnu petorku sa prostora bivše Jugoslavije.

Nekadašnji trener Crvene zvezde, Šibenke, Budućnosti, Vojvodine i mnogih drugih klubova nije mogao da odluči za jednu postavu Srbije, već ih je sastavio dvije. Međutim, Jokić i Divac su našli svoje mesto u obje.

"Reprezentacija bivše Jugoslavije. Najbolja petorka? To je vrlo teško sastaviti . Evo ja mogu da sastavim petorku Srbije Jokić, Divac, Đorđević, Danilović i Bodiroga. Zar nije fantastična? Pogledajte ovu... Jokić, Divac, Slavnić, Kićanović, Dalipagić. Fantastična", rekao je Đurović, a prenosi "Minut magazin".

Ništa lakši zadatak nije imao kada je sastavljao petorku sa prostora Hrvatske.

"Postava Dalmacije Đerđa, Dražen Petrović, Kukoč, Rađa i Ćosić. Da li bi neko mogao da ih dobije? Ko nema mjesta u toj postavi, pa nema Rato Tvrdić, nema Šolman, pa tu Plećaš nema mjesta u reprezentaciji. Nikola Sveti ne može da uđe u reprezentaciju Hrvatske u prvu postavu svih vremena", rekao je Đurović.

Šta je sa Slovencima?

"Slovenija bi imala strašnu postavu: Daneu, Dončić, Žorga, Jelovac, Nesterović Raša. Izvanredna postava", zaključio je Đurović. Šta vi mislite ko bi pobedio u sudaru ovih reprezentacija?

Dominacija Jugoslavije 70-ih i 80-ih

Nestvarne rezultate bilježila je košarkaška selekcija Jugoslavije predvođena nekim od najboljih evropskih košarkaša ikada, a koliko su bili dominantni govori i to da su na Evropskom prvenstvo osvojili 14 medalja u periodu od 1961. do 1995. Na Svjetskom prvenstvu su sakupili osam medalja, od kojih je bilo pet zlatnih. Na Olimpijskim igrama su se okitili sa pet medalja od kojih je jedna zlatna, tri srebrne i jedna bronzana.

