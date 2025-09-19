Sferopulosa oduševio jedan košarkaš Zvezde: Pao šampion Evrope, a on pomenuo samo njega

Trener Janis Sferopulos prokomentarisao pobjedu nad Fenerbahčeom, uz osvrt na partiju srpskog košarkaša.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je ostvarila veoma veliku pobjedu na turniru na Kritu, iako je riječ o pripremnom meču koji nema takmičarski značaj. Nakon promjenjivih rezultata u toku priprema, crveno-bijelima će mnogo značiti rutinska pobjeda protiv Fenerbahčea (77:67), aktuelnog šampiona Evrope. Zadovoljan nakon pobjede je i Janis Sferopulos.

Iako je svjestan da meč nije takmičarski i da ovakvi susreti služe za uigravanje, Sferopulos ima čime da bude oduševljen. Grčki stručnjak je vidio veoma dobru partiju svojih igrača, koji su najavili šta bi sve mogli da urade kada počnu takmičarski mečevi i borba na nekoliko frontova - uz velika očekivanja navijača.

"Sve prijateljske utakmice koje igramo su da bismo pronašli našu hemiju, da bismo igračima pronašli uloge. Naravno, želimo da pobijedimo, ali rezultati sada nisu toliko važni. Teško smo izgubili od Pariza. Pobedili smo u naredne dvije utakmice, ali to za mene nije važno u ovom dijelu sezone. Najvažnije je sada da pre svega sve dovedemo u dobru formu. Drugo, da pronađemo našu hemiju, da pronađemo svoje uloge. Nažalost, danas nam nedostaju četiri važna igrača iz različitih razloga. Nedostaje nam Kalinić, nedostaje nam Davidovac, nedostaju nam Plavšić i Dobrić. Dobrić je ovdje, ali je imao malu povredu koja ga je pratila iz reprezentacije i znate da su nam potrebni i ovi igrači", rekao je trener Janis Sferopulos.

Izvor: MN PRESS Br. slika: 7

Grčki stručnjak primjećuje pomake u igri Crvene zvezde i sve je zadovoljniji kako njegov tim izgleda. Po njegovim riječima, novajlije se uklapaju u Zvezdin sistem, a u narednom periodu tim će biti sve bolji.

"Igrači koji su danas igrali, počinju da igraju onako kako želimo, počinju da igraju bolje. Sa boljom komunikacijom. To je normalno jer imamo devet novih igrača i želimo da izgradimo našu igru. Želimo da izgradimo saradnju u odbrani i napadu. Koliko god nastavimo da treniramo i igramo utakmice, bićemo sve bolji i bolji. To mi je najvažnije. Naravno, kada pobijedite u nekim utakmicama, to vam daje dobar smer da ste na pravom putu", dodao je grčki stručnjak.

Janis Sferopulos posebno je komentarisao nastup jednog srpskog košarkaša, ljetnog pojačanja Crvene zvezde. Riječ je o bivšem igraču Mege, Stefanu Miljenoviću - on je ostavio veoma dobar utisak na trenera tokom utakmice protiv šampiona Evrope.

"Potrebno nam je mnogo toga da poboljšamo. Danas je samo početak. Takođe sam zadovoljan kako je Miljenović igrao. To mu je bila prva utakmica na nivou Evrolige. On je mladi srpski igrač na koga mnogo računam i on treba da nastavi da igra na isti način", zaključio je Sferopulos.