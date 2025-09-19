Zvezda i CSKA Moskva poslije 5 godina u Beogradu: "Drago mi je da su Rusi opet kod nas"

Crveno-bijeli u Beogradskoj areni igraju jak pripremni turnir pred start sezone. Kapiten Ognjen Dobrić pričao o značaju tih provjera.

Izvor: MN PRESS

Prestižni VTB Superkup ove godine se prvi put održava van Rusije i poslije tri godine taj turnir u Beogradskoj areni dovešće u glavni grad Srbije CSKA Moskvu i Zenit.

Mečevi će biti odigrani u srijedu 24. septembra, kada će igrati Zvezda - CSKA (16 časova) i Dubai - Zenit (19), kao i dan kasnije, kad će biti finale i meč za treće mjesto. Crveno-bijeli zovu navijače uz apel da u sredu podrže ekipu i pred večernji meč Lige Evrope fudbalera protiv Seltika (21 čas).

Kapiten crveno-bijelih košarkaša Ognjen Dobrić priključio se apelu navijačima da dođu i prate turnir.

"Biće to prvi pripremni meč za gledaoce pred našom publikom, nadam se da će biti lijepa, prijateljska atmosfera. To je jako kvalitetan turnir i super provjera pred početak sezone. 'Back to back' utakmice i dobro je igrati što više utakmica sa što kvalitetnijim protivnicima. Drago mi je da su došli kod nas, prošle godine smo bili mi kod njih, a sada su tu", kazao je Ognjen Dobrić u podkastu "Jao Mile".

Zvezda i CSKA Moskva posljednji međusobni meč u Beogradu igrali su u oktobru 2020, a crveno-bijeli su pobedili 86:84.

Pogledajte 00:16 Košarkaši Crvene zvezde pozvali su navijače na VTB Superkup Izvor: KK Crvena zvezda Izvor: KK Crvena zvezda

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!