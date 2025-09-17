logo
"Spremni smo za mečeve, a vi za nas?": Dobrić i Moneke pozvali navijače na VTB spektakl u Areni

"Spremni smo za mečeve, a vi za nas?": Dobrić i Moneke pozvali navijače na VTB spektakl u Areni

Autor Dragan Šutvić
0

Crvena zvezda će u narednim danima igrati VTB kup u "Beogradskoj areni", a prvotimci su pozvali navijače da se pojave na utakmicama sa CSKA, Zenitom i Dubaijem.

KK Crvena zvezda raspored utakmica na VTB kupu Izvor: kk crvena zvezda

Crvena zvezda će u sklopu priprema odigrati i VTB kup koji je na programu 24. i 25. septembra, a na kome će osim crveno-bijelih igrati i CSKA iz Moskve, Dubai i Zenit. Prvotimci Crvene zvezde su istakli da jedva čekaju da odmjere snage sa jakim rivalima u pripremi za nogu takmičarsku godinu.

"VTB superkup je prvi put u Beogradu, Zvezdaši svi u Arenu", poručio je novi kapiten Crvene zvezde Ognjen Dobrić, a Čima Moneke je dodao: "Spremni smo za utakmice i navijače Crvene zvezde u Areni. Da li ste vi spremni za nas?"

Prvog dana (24. septembar) snage će odmjeriti Crvena zvezda i CSKA (16.00) u prvom polufinalu, dok je drugi polufinalni par Dubai – Zenit (19.00). Dan kasnije (25.​ septembar) u 17.00 časova poraženi timovi iz polufinala će odmjeriti snage u borbi za 3. mesto, dok je za 20.00 časova rezervisano finale Superkupa.

Nema sumnje da će Beogradska arena još jednom biti svjedok košarkaškog spektakla i da će evroligaši Crvena zvezda i Dubai biti pravi rival najboljim klubovima VTB Lige, Zenitu i CSKA. Ulaznice su u prodaji preko sistema tickets.rs.

