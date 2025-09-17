"Zvezda mi je nudila ogroman novac da potpišem": Anđušić šokirao i otkrio zašto ne može da mrzi Obradovića

Nekadašnji košarkaš Partizana Danilo Anđušić otkrio je da je imao ponudu Crvene zvezde, ali da nije ni uzeo u razmatranje.

Izvor: EURO INSIDERS/Youtube/Printscreen

Nekadašnji košarkaš Partizana Danilo Anđušić bio je gost popularnog podkasta "Euro Insiders" gdje je otkrio da je imao ponudu najvećeg rivala, ekipe Crvene zvezde. Nije precizirao kada se to dogodilo, ali je iskusni bek istakao da nema para za koje bi obukao crveno-bijeli dres.

Aktuelni igrač Dubaija je upitan da li postoji suma za koju bi "izdao" navijače Partizana i potpisao za Crvenu zvezdu, Danilo se prvo nasmijao i pokazao na tetovažu grba na desnoj ruci, a potom otklonio sve dileme.

"Ne postoji taj novac. Stvarno. Jednom ili dva puta se to već desilo. Ponudili su mi, ali sam rekao nema šanse. U tom momentu je to bio veliki novac za mene, baš ogroman, ali samo rekao da nikada ne bih mogao to da uradim", bio je jasan Anđušić.

Njegov nekadašnji saigrač Matijas Lesor je igrao za oba kluba, ali Anđušić kaže da u ovom momentu Francuz nikada to ne bi ponovio. Tačnije, nikakav ugovor ga ne bi ubijedio da ponovo obuče crveno-bijelo.

"On je igrao za Zvezdu, pa za Partizan, ali mislim da sada nikada ne bi igrao za Zvezdu, nikada. Mislim da kada bi mu podili ne znam kolike pare, nikada ne bi prihvatio. On je toliko strastven, jedan od stranaca koji najbolje osjeća atmosferu, strast, priča srpski. Uvijek je imao sjajnu konekciju sa navijačima", rekao je Anđušić.

Turbulentan odnos sa Željkom Obradovićem

Jedna od najvećih želja mu se ispunila u Partizanu. Sarađivao je sa najtrofejnijim evropskim trenerom Željkom Obradovićem. Priznaje da je bilo turbulentno, da je bilo neslaganja, ali ima ogromno poštovanje prema čovjeku za koga kaže da je jedinstven u onome što radi i načinu na koji to radi.

"Imao sam kao jedan od zacrtanih ciljeva da ću raditi sa Željkom Obradovićem. Čitava ta priča, Željko me zove u Partizan, igraćemo Evroligu, odmah sam rekao ženi, ja ne želim da ćekam druge ponude, želim da se vratim po svaku cijenu. Čak i ako dobijem manje novca, želim da igram za njega. To je bila nevjerovatna odluka. Sve dobre i loše stvari tokom te dvije godine u Partizanu su za mene bile nešto posebno. Bio sam u klubu kao dijete, ali nikada nije vladala takva euforija kao posljednje dvije tri godine. Bilo je nevjerovatno, a sve to je bilo zbog Željka. On je Partizanu donio jedinu titulu u istoriji, on je Partizanova legenda, najbolji je trener na svijetu i vratio se i to je bilo veliko. Želio sam da budem dio toga", rekao je iskusni as.

Nije tajna da je Obradović jako temperamentan i strastven u onome što radi, a Anđušić je znao sve da istrpi i na kraju mu pruži ruku.

"Imam mnogo poštovanja za njega. Sukobljavili smo mišljenja tokom te dvije sezone. Šta god da ti kaže ili uradi, ne možeš da ga mrziš. Priznajem, bio sa ljut u nekim momentima, na kraju dana dođe i nešto ti kaže i ja budem u fazonu: 'Da, treneru, sve je u redu'. Sa tim dostignućima u karijeri i aurom koju ima oko sebe, ne možeš da ga mrziš. On je specijalan trener, razlikuje se od svih sa kojima sam sarađivao, opterećen je detaljima, to što on vidi, to je nevjerovatno", zaključio je.