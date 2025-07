"Zvao sam Aleksu i Petruševa": Anđušić nam ispričao šta je tajna Dubaija i zašto mnogi tamo odlaze

Danilo Anđušić je u intervjuu za MONDO pričao o Dubaiju, planovima, dolasku Alekse Avramovića i Filipa Petruševa... Uvjeren je da sa njima svima mogu da pomrse račune mnogima u Evroligi.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Danilo Anđušić dobio je sprsko društvo u Dubaiju, pored Nemanje Dangubića sada su tu i Aleksa Avramović i Filip Petrušev. Ima tu i još nekih ljudi koji dobro znaju srpski jezik poput Džanana Muse, Klemena Prepeliča i Davisa Bertansa. Svi oni zajedno žele da pomrse račune mnogima kako u Evroligi, tako i u ABA ligi.

"Mislim da smo napravili stvarno sjajan tim što se toga tiče, da ćemo biti opasni i u Evroligi i u ABA ligi i da možemo da igramo jako dobru košarku", počeo je Anđušić intervju za MONDO.

"Mislim da smo napravili stvarno sjajan tim što se toga tiče, da ćemo biti opasni i u Evroligi i u ABA ligi i da možemo da igramo jako dobru košarku", počeo je Anđušić intervju za MONDO.

Dubai je grad koji nema košarkašku kulturu, pa je pokušao da nam približi kako to sve izgleda pošto je jedan od prvih koji je došao u taj klub.

"Bilo je malo čudno u početku, nikada nisu imali košarkaški tim na tom nivou. Kada se gradi ta košarkaška kultura, potrebno je vrijeme. Svi smo bili iznenađeni posjetom ove godine, skoro 4.500 ljudi na svakom meču, poslije Partizana i Zvezde smo imali najveću posjećenost, što je jako dobra stvar i za nas da igramo pred toliko ljudi i za klub i grad. Kako vrijeme bude prolazilo bićemo sve interesantniji, treba ljudima vremena da se upoznaju i da shvate da u njihovom gradu ima klub na tom nivou. Vjerujem da će hala da bude sve punija."

Da li je zvao Aleksu i Petruševa?

Izvor: MN PRESS

Aleksa Avramović je riješio da se vrati u Evroligu poslije sezone u moskovskom CSKA, dok je Petrušev po malo i iznenadio odlukom da ode u Dubai. Da li ih je Anđušić zvao?

"Nisam imao neki veliki uticaj, sam pomen Dubaija i sve šta nudi klub", počeo je Danilo.

Ipak je priznao da je bilo poziva, ali da nije on bio taj "tajni agent" koji je riješio.

"Zvao sam ih da pitam i to. Šta sve Dubai nudi, kada su pričali sa ljudima iz kluba i vidjeli i čuli kakav projekat se pravi. Vjerujem da niko od njih nije imao nedoumice. Vidite i po ozbiljnim imenima pored njih dvojice, Bejkon, Musa, igrači koji su igrali u NBA i najboljim evropskim klubovima i njihovim dolaskom se pokazuje ozbiljnost."

Srbiji želim zlato na Eurobasketu

Srbiji želim zlato na Eurobasketu

Navijaće Danilo za reprezentaciju Srbije na predstojećem Eurobasketu. Svetislav Pešić je objavio širi spisak i svi se nadaju osvajanju zlata.

"I ja očekujem zlato. Želim im svu sreću, vrijeme je za to, vjerujem da ćemo biti u najjačem sastavu, atmosfera je super, to se vidi i to je najbitnije za reprezentaciju. Nadam se da će sve to da utiče na dobar rezultat i na zlato."

Po čemu je Dubai sličan NBA timovima?

Po čemu je Dubai sličan NBA timovima?

Dodatno je Anđušić pojasnio i šta to čini Dubai posebnim i zašto je po organizaciji sličan sa klubovima iz NBA lige.

"Što se tiče svega stvarno je sličan NBA organizacijama, jedan od timova gdje sam imao najbolje uslove u karijeri, a nisam prošao malo timova do sada. Trude se da igračima olakšaju posao, da nemaš nikakav izgovor kada izađeš na teren da daš maksimum. Kod tih dužih letova bili su čarteri, nekoliko puta smo letjeli 'royal family' avionom, što znači i obavezuje nas da pružimo dobre partije. Sve rade da bi sve bilo na vrhunskom nivou i svi su se u to uvjerili i što se tiče mečeva i što se tiče samog iskustva same utakmice i svega."

Nastavio je da priča u istom dahu.

"Rezultat nam je bitan, ali imamo propratne stvari kao NBA što podiže stvari na neki nivo. Unijeli smo novitete i svježu krv u cijelo takmičenje i u ABA i Evroligi. Ulaskom Dubaija svi mogu da profitiraju i da imaju dobro od toga što igra ABA i Evroligu. Petogodišnja evroligaška licenca pokazuje u kom smjeru Dubai želi da ide, koliko ozbiljno svemu pristupaju i kakav projekat se pravi, to je Evroliga prepoznala da se otvara veliko tržište koje može svima da pomogne."

Izvor: MONDO/Matija Popović

Za kraj smo ga pitali i gdje je to vodio NBA igrače O Dži Anunobija i Terensa Mena tokom njihovog boravka u Beogradu.

"Ostaće tajna, proveli smo dva dana u Beogradu, drago mi je što sam u istoj kompaniji sa njima, proveo sam vrijeme sa njima, sjajni su momci, drago mi je što su održali ovakav događaj. 'Skečers' brend treba da dođe na ovo tržište", zaključio je Anđušić i ipak odao tajnu da su NBA asovi probali i malo rakije.