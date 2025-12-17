logo
Partizan bez važnog igrača putuje u Kaunas: Ocokoljić otkrio povredu koja zabrinjava

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Partizan će u Kaunas otputovati najvjerovatnije bez centra Tarika Džounsa.

Tajrik Džouns povrijeđen Izvor: Screenshot/YouTube/@bcpartizantv

Partizan je doživio poraz u Beogradskoj areni u okviru 16. kola Evrolige od ekipe Virtusa. Međutim, ono što bi mogao biti veći problem za crno-bijele svakako je povreda Tajrika Džounsa koji je meč napustio i prije isteka prvog poluvremena, ali se potom vratio na parket u drugom dijelu utakmice.

Kad je u pitanju situacija u kojoj se nalazi centar crno-bijelih trener Mirko Ocokoljić nije bio optimističan. Sve je izvjesnije da Tarik Džouns neće ići u Kaunas na gostovanje ekipi Žalgirisa u susretu koji je na programu u petak.

"Imao je puno problema, ne plačem na tu temu, ali on ima hroničnu povredu. Povreda zadnje lože, kao i pred utakmicu pred Zvezdu, nije se znalo da li će se igrati. Nisam siguran da li će ići u Kaunas, mislim da neće", rekao je Mirko Ocokoljić na konferenciji za medije.

