Saša Lukić pogodio protiv Njukasla: Pojavio se niotkuda i zakucao loptu u gol

Reprezentativac Srbije Saša Lukić dao je gol u meču Fulama sa Njukaslom u Liga kupom.

Reprezentativac Srbije Saša Lukić dao je gol Njukaslu u Liga kupu. Vezista selekcije Srbije je pogodio za izjednačenje Fulama na asistenciju Entonijan Robinsona u 18. minutu meča.

Nakon što je Joan Visa u 10. minutu donio prednost "svrkama" nije se dugo čekalo na izjednačenje. Samo nekoliko minuta kasnije sjajno se ubacio Šapčanin iz drugog plana i pogodio mrežu rivala.

Lopta je u kontri došla na lijevi bok kog Entonija Robinsona, a on je video Sašu Lukića u naletu. Digao je loptu, a Srbin je glavom poslao iza leđa Arona Ramsdejla. Pogledajte ovaj gol:

Za sada je Čelsi prošao u polufinale pobjedom nad Kardifom, Arsenal u londonskom derbiju igra sa Kristal Palasom, a Mančester siti se sastaje sa Brentfordom. Ovaj meč za Njujkasl dolazi poslije poraza u Tajn-Ver derbiju od Sanderlenda.