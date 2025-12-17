logo
Saša Lukić pogodio protiv Njukasla: Pojavio se niotkuda i zakucao loptu u gol

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Reprezentativac Srbije Saša Lukić dao je gol u meču Fulama sa Njukaslom u Liga kupom.

Saša Lukić pogodak protiv Njukasla Izvor: Arena 2 Premium/Printscreen

Reprezentativac Srbije Saša Lukić dao je gol Njukaslu u Liga kupu. Vezista selekcije Srbije je pogodio za izjednačenje Fulama na asistenciju Entonijan Robinsona u 18. minutu meča.

Nakon što je Joan Visa u 10. minutu donio prednost "svrkama" nije se dugo čekalo na izjednačenje. Samo nekoliko minuta kasnije sjajno se ubacio Šapčanin iz drugog plana i pogodio mrežu rivala.

Lopta je u kontri došla na lijevi bok kog Entonija Robinsona, a on je video Sašu Lukića u naletu. Digao je loptu, a Srbin je glavom poslao iza leđa Arona Ramsdejla. Pogledajte ovaj gol:

Pogledajte

00:21
Saša Lukić gol za Fulam
Izvor: Arena 2 Premium
Izvor: Arena 2 Premium

Za sada je Čelsi prošao u polufinale pobjedom nad Kardifom, Arsenal u londonskom derbiju igra sa Kristal Palasom, a Mančester siti se sastaje sa Brentfordom. Ovaj meč za Njujkasl dolazi poslije poraza u Tajn-Ver derbiju od Sanderlenda.

Tagovi

Njukasl Sanderlend Saša Lukić Liga kup

