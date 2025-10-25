Saša Lukić golom šokirao tim od 750 miliona evra: Zavladao muk na stadionu, a onda je osjetio snažan bol

Srpski internacionalac postigao gol za Fulam protiv Njukasla.

Izvor: Richard Sellers, PA Images / Alamy / Profimedia

Saša Lukić (29) dao je gol za Fulam protiv Njukasla na Sent Džejms Parku. U 56. minutu utakmice on je glavom zatresao mrežu i pod adrenalinom kao da nije osjetio snažan udarac kojim mu je praktično pukla arkada.

Bio je u duelu protiv štopera Njukasla Svena Botmana (25), koji je nekoliko minuta kasnije izašao iz igre. Na žalost po Fulam i Lukića, njegov gol nije bio dovoljan za veliki bod na terenu domaćina, jer je Brazilac Bruno Gimaraeš donio pobjedu "svrakama" golom u 90. minutu.

Lukić u tim trenucima nije bio na terenu, već je 84. minutu zamijenjen sa čalmom na glavi. Gol protiv Njukasla njegov je drugi u Premijer ligi, u kojoj igra od dolaska iz Torina u Fulam početkom 2023. godine.

Pogledajte Lukićev gol protiv Njukasla:

Saša Lukić gol na Fulam Njukasl Izvor: YouTube/TV Arena sport

Fulam je ovim porazom, četvrtim u nizu u Premijer ligi, ostao na tri boda iznad zone ispadanja, dok je Njukasl 11. na tabeli. Trebalo bi naglasiti da je Lukićev tim prošao kroz veoma težak raspored, jer je prije Njukasla igrao protiv Arsenala (0:1), Bornmuta (1:3) i Aston vile (1:3).



