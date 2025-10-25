logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Saša Lukić golom šokirao tim od 750 miliona evra: Zavladao muk na stadionu, a onda je osjetio snažan bol

Saša Lukić golom šokirao tim od 750 miliona evra: Zavladao muk na stadionu, a onda je osjetio snažan bol

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Srpski internacionalac postigao gol za Fulam protiv Njukasla.

Saša Lukić pogodio protiv Njukasla Izvor: Richard Sellers, PA Images / Alamy / Profimedia

Saša Lukić (29) dao je gol za Fulam protiv Njukasla na Sent Džejms Parku. U 56. minutu utakmice on je glavom zatresao mrežu i pod adrenalinom kao da nije osjetio snažan udarac kojim mu je praktično pukla arkada.

Bio je u duelu protiv štopera Njukasla Svena Botmana (25), koji je nekoliko minuta kasnije izašao iz igre. Na žalost po Fulam i Lukića, njegov gol nije bio dovoljan za veliki bod na terenu domaćina, jer je Brazilac Bruno Gimaraeš donio pobjedu "svrakama" golom u 90. minutu.

Lukić u tim trenucima nije bio na terenu, već je 84. minutu zamijenjen sa čalmom na glavi. Gol protiv Njukasla njegov je drugi u Premijer ligi, u kojoj igra od dolaska iz Torina u Fulam početkom 2023. godine.

Pogledajte Lukićev gol protiv Njukasla: 

Saša Lukić gol na Fulam Njukasl
Izvor: YouTube/TV Arena sport

Fulam je ovim porazom, četvrtim u nizu u Premijer ligi, ostao na tri boda iznad zone ispadanja, dok je Njukasl 11. na tabeli. Trebalo bi naglasiti da je Lukićev tim prošao kroz veoma težak raspored, jer je prije Njukasla igrao protiv Arsenala (0:1), Bornmuta (1:3) i Aston vile (1:3).



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

fudbal Fulam Saša Lukić Premijer liga Njukasl

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC