Dobrića i dalje boli Eurobasket: Kapiten Zvezde otkrio šta je uradio poslije poraza od Finaca

Kapiten Crvene zvezde Ognjen Dobrić iznio očekivanja i ambicije pred novu sezonu, a neizbježna tema bila je bolna eliminacija sa Eurobasketa.

Novi kapiten Crvene zvezde Ognjen Dobrić priključio se timu nakon Eurobasketa gdje je srpska reprezentacija doživjela neuspjeh, pošto je poražena od Finaca u osmini finala. Neumorni bek je dobio par dana odmora od Janisa Sferopulosa, ali vrijeme je za nove izazove u crveno-bijelom dresu, i to u potpuno drugoj ulozi.

Dobrić očekuje sjajnu sezonu i uzbuđen je zbog novih saigrača koji su već uspjeli da izgrade timsku hemiju, ali fali Džoel Bolomboj.

"U dogovoru sa trenerom sam imao par dana slobodno, odmorio sam, restartovao i glavu i tijelo i spreman sam za nove radne pobjede. Kreće uigravanje, kompletni smo, fali samo Džoel, ali smo srećni i zadovoljni kako smo odradili ovaj dio priprema, jako je pozitivna atmosfera i jako se dobro radi, nadam se da ćemo tako nastaviti i ući u sezonu kako treba", rekao je Dobrić.

Ambicije Crvene zvezde se znaju.

"Standardna ambicija Zvezde, to su trofeji u svim takmičenjima, to su ciljevi koje imamo godinama. Svake godine hoćemo i želimo iskorak u Evroligi. Ekipa je sastavljena od sjajnih individualaca, treba sve uklopiti, novi igrači su dovedeni sa razlogom i imaju ideju koja će biti njihova uloga u timu. Tim je napravljen sa najvećom mogućom željom za najboljim rezultatima. Nadam se da će se sve dobro posložiti i da ćemo imati dobre rezultate".

On je jedan od igrača koji ostavljaju srce na terenu, a istu žar i borbenost prepoznaje kod novih igrača.

"Volim takve igrače, mislim da je to ključ uspjeha jer šut može da ide i ne, to je relativna stvar, ali ako svi dajemo sto posto mislim da rezultati neće izostati i mislim da možemo daleko da doguramo".

Potom se osvrnuo na neuspjeh reprezentacije Srbije i otkrio zanimljiv detalj, da je Fincima poželio sreću pred meč za bronzu. Tačnie, selektoru Lasiju Tuviju sa kojim je sarađivao u Virtusu.

"Ljeto kakvo nismo očekivali, ali šta je tu je. Imali smo taj težak poraz u somini finala, nismo to očekivali. Svi smo gledali ovu reprezentaciju kako osvaja medalju. Nažalost, to se nije desilo, svima nam je teško palo, ali šta da se radi, to je gotovo, moramo da se okrenemo novim obavezama", rekao je kapiten Zvezde i nastavio:

"Ispratio sam sve do kraja. Nisu me iznenadili, pokazali su protiv nas da se radi o izuzetno jakoj ekipi koja je igrala jako motivisano protiv nas, pritom, mi smo odigrali jako loše i zasluženo su došli tu gdje jesu. Čestitam im, poznajem trenera njihovog, radili smo zajedno u Virtus, on je odličan trener. Poželio sam mu sreću za utakmicu za treće mjesto. Nisu uspjeli, ali veliki rezultat za njih".

Kapitenska traka za njega predstavlja veliku čast i nada se da će poput Branka Lazića i njegovih prethodnika podići dosta trofeja.

"To je najveća čast, ja sam zvezdaš od malih nogu, odrastao sam uz to. Poslije tribina i terena da dođem i do kapitenske trake. Velika je čast, ako uzmemo u obzir ko je sve nosio tu traku, koliko trofejnih igrača je nosilo tu traku, nadam se da ću da nastavim njihovim stopama i podići mnogo trofeja", rekao je Dobrić.

