"Bio sam na svim pozicijama, samo ne na ovoj": Dobrić otkrio kako se osjeća u ulozi kapitena Zvezde

Ognjen Dobrić otkrio je kako se osjeća u novoj ulozi - ulozi kapitena Crvene zvezde.

Izvor: MN PRESS

Reprezentativac Srbije, a sada i kapiten Crvene zvezde - Ognjen Dobrić! Momak poznat po nadimku "Kninska kobra" naslijedio je na funkciji kapitena Branka Lazića, pa će u sezoni pred nama biti kako se to popularno kaže - prvi među jednakima. Dobrić ne krije da je polaskan novim zadatkom i još jednom je svima morao da kaže koliko mu je stalo to ove uloge.

Na početku, Dobrić nije imao mnogo da sakrije osmijeh zbog zadovoljstva, pa je rekao: "Velika čast, nemam šta drugo da kažem. Meni, kao navijaču Crvene zvezde, koji od malih nogu navija i bodri klub, prvo sa tribina i kao dio tima, sa terena, na terenu, sa navijačkih stolica - svuda", rekao je Dobrić.

"Sad sam došao i do kapitenske trake, nema veće časti od toga za nekog kao što sam ja. Cijeli život sam zvezdaš, cijela porodica je bila u mene, oni su me izveli na pravi put i drago mi je da sam postao kapiten", dodao je novi kapiten crveno-bijelih.

Crvena zvezda takmičenje započinje 30. septembra, tada će klub sa Malog Kalemegdana dočekati Milan na domaćem terenu, a publika će poslije mnogo godina imati priliku da pozdravi novog kapitena Crvene zvezde. Ipak, priznaje Dobrić - nije siguran da li je spreman za spektakl. "Jedva čekam, možda nisam spreman", kroz osmijeh je dodao reprezentativac Srbije.