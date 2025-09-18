"Biće to kao Evroliga, jako nam je važno": Trener Zvezde Sferopulos pozvao navijače na VTB Kup u Areni

Trener KK Crvena zvezda Janis Sferopulos uputio apel navijačima da dođu u Beogradsku arenu na VTB Superkup.

Izvor: kkcrvenazvezda.rs

Crvena zvezda je otputovala oslabljena na pripremni turnir na Krit i uz to uputila poziv navijačima da naredne srijede dođu u Beogradsku arenu na utakmicu protiv CSKA.

Taj meč biće odigran u okviru VTB Superkupa, na kojem učestvuju i Zenit i Dubai.

"Poslije Krita se vraćamo u Beograd i očekuje nas veoma važan Kup, VTB Superkup, koji se održava u Beogradu. Igramo prvi meč protiv CSKA Moskve i to je velika prilika za nas da naučimo kako da pobijedimo u važnim mečevima, da igramo u Areni i pred svojim navijačima", kazao je o tom meču Janis Sferopulos, trener Zvezde.

Turnir se održava 24 i 25.09, a Crvena zvezda Meridianbet će i otvoriti turnir u srijedu 24.09 od 16 časova protiv ekipe CSKA. U drugom terminu od 19 časova sastaju se Zenit iz Sankt Peterburga i Dubai. Utakmica za treće mjesto igra se dan kasnije od 17 časova, a borba za trofej VTB Superkupa na programu je od 20 časova.

Na dan prve utakmice Zvezde igra se i meč fudbalske Lige Evrope na "Marakani", Zvezda - Seltik od 21 čas.

"Znam da je istog dana fudbalska utakmica, ali nadam se da će naši navijači doći da nas podrže. Veoma je važno da naši igrači osjete atmosferu u tako važnoj utakmici. Biće to simulacija ligaške utakmice Evrolige protiv Armanija 30. septembra. Dođite, očekujem da ćete nas podržati. Prva utakmica, prva domaća utakmica, pred našim navijačima. Idemo Zvezda", poručio je Janis Sferopulos.

