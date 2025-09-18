Zvezda bez Kalinića i Davidovca na šampiona Evrolige

Zdravstveni problemi crveno-bijelih pred turnir na Kritu.

Izvor: MN PRESS

KK Crvena zvezda otputovala je na jak pripremni turnir na Kritu bez dvojice važnih igrača - Nikole Kalinića (33) i Dejana Davidovca (30). Kao što se i očekivalo, Kalinić će ipak morati na pauzu zbog povrede zgloba zadobijene na Kipru, a Davidovac odsustvuje zbog bolesti.

Tim Janisa Sferopulosa otputovao je na Krit u četvrtak nakon treninga i timskog ručka, a tamo će igrati prvi meč u petak od 17 časova protiv šampiona Evrope Fenerbahčea. Iste večeri, na programu je i meč Olimpijakos - Armani.

Dva dana kasnije, u nedjelju, igraju se utakmice za treće mjesto (od 17 časova) i za prvo mjesto (od 19 časova).

Za razliku od odsustva važnog tandema, značajna vijest za crveno-bijele je povratak u tim Ognjena Dobrića nakon njegovog mini-odmora posle učešća na Eurobasketu sa Srbijom. On će izvesti ekipu na teren kao kapiten u petak, i to prvi put u karijeri.

Odmah nakon učešća na tom turniru, Zvezda se vraća u Beograd i počinje pripremu za VTB Superkup u Beogradu.

