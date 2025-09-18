logo
"To je košarka, rekao sam mu gdje dolazi": Semi Odželej se čuo sa igračem Partizana, ovo mu je poručio

"To je košarka, rekao sam mu gdje dolazi": Semi Odželej se čuo sa igračem Partizana, ovo mu je poručio

Autor Dragan Šutvić
0

Košarkaš Crvene zvezde Semi Odželej ima velike ambicije sa crveno-bijelima naredne sezone.

Semi Odželej o Crvenoj zvezdi Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Novajlija Crvene zvezde Semi Odželej iznio je očekivanja pred narednu sezonu i usput otkrio šta je poručio košarkašu Partizana Šejku Miltonu sa kojim je zajedno igrao na koledžu. Po prvi put ove sezone će odmjeriti snage na evropskom tlu.

Odželej na Mali Kalemegdan stiže iz Valensije i polako se prilagođava na grad, ljude, saigrače i cjelokupnu organizaciju kluba. Za sada je zadovoljan kako sve teče.

"Prvi utisci su sjajni, pokušavam da se prilagodim, drugi grad, drugi ljudi, pred nama je dosta posla. Imamo dosta novih momaka, svi smo u periodu adaptacije. Mislim da ćemo, kako pripreme odmiču, nastaviti da se poboljšavamo. Dobro treniramo, potrebna nam je koncentracija i fokus. To će se izgraditi do početka sezone, a kako sezona bude tekla, bićemo sve bolji", rekao je Odželej.

Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

Upitan je šta očekuje u narednoj sezoni i koje su njegove lične ambicije sa Crvenom zvezdom.

"Kao što sam rekao, moramo da nastavimo da napredujemo. Naravno, cilj je pobijediti svaku utakmicu. Fokus mora da bude na košarci. Za sada pokušavamo da ostanemo zdravi, fokusirani, da gradimo hemiju. Mislim da ako to radimo, imamo dovoljno talenta da budemo ono što želimo da budemo na kraju godine. Za mene lično, samo pokušavam da budem dosljedan u pripremi i radu. Moj mentalitet je da budem agresivan i da igram svoju igru. Želim samo da ostanem fokusiran i nadam se da će se trud isplatiti".

On je dijelio svlačionicu sa igračima Partizana Sterlingom Braunom i Šejkom Miltonom na univerzitetu SMU, a sa Miltonom je već razmijenio poruke.

"Igrao sam sa Šejkom i Sterlingom ranije. Razgovarao sam sa Šejkom ovog jleta u Los Anđelesu prije nego što je tamo potpisao. Rekao sam mu da će uživati u prvom boravku u Evropi. Igraće u sjajnom gradu za sjajan klub. Mislim da će uživati u tim bitkama. Na kraju krajeva, to je košarka. Možemo da se takmičimo jedan protiv drugog kao što smo uvijek radili", otkrio je Odželej.

Tagovi

KK Crvena zvezda košarka Semi Odželej Evroliga ABA liga

