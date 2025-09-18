"Zvezdaši, dođite u Arenu na VTB Kup, pa na Marakanu": Crveno-bijeli pozvali navijače na prestižni turnir

Crvena zvezda uputila poziv navijačima da dođu na VTB Superkup u Beogradskoj areni.

Izvor: MN PRESS

KK Crvena zvezda pozvao je navijače da podrže ekipu na VTB Superkupu u Beogradskoj areni 24. i 25. septembra. Uz crveno-bijele, učestvovaće i Dubai, kao i ruski timovi CSKA Moskva i Zenit.

Crvena zvezda Meridianbet će i otvoriti turnir u srijedu 24. septembra od 16 časova protiv ekipe CSKA. U drugom terminu od 19 časova sastaju se Zenit iz Sankt Peterburga i Dubai. Utakmica za treće mjesto igra se dan kasnije od 17 časova, a borba za trofej VTB Superkupa na programu je od 20 časova.

Zvezda je saopštila da takav kalendar i satnica omogućuju zvezdašima da u istom danu uživo gledaju i košarkaše i fudbalere, koji će iste večeri početi učešće u Ligi Evrope utakmicom protiv Seltika (srijeda u 21 čas).

"Ovaj termin u danu kada i naše fudbalere očekuje premijera u Ligi Evrope protiv Seltika na Marakani daje mogućnost svim Zvezdašima posebno onima iz unutrašnjosti da vide naš tim pred početak sezone koja slijedi 30.09 takođe u Areni protiv Olimpije Armani i pruže im podršku pred start sezone za samo 300 dinara koliko koštaju karte za pvi dan turnira koji otvara upravo Crvena zvezda".

