Crvena zvezda pobijedila šampiona Evrope: Džordan Nvora pokazao kakvo je pojačanje

0

Na turniru na Kritu Crvena zvezda pobijedila Fenerbahče, ekipu koja je prije samo nekoliko nedjelja osvojila Evroligu i po drugi put u klupskoj istoriji postala šampion Evrope.

Crvena zvezda pobijedila Fenerbahče Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde odigrali su spektakularan meč na pripremnom turniru koji je organizovan na Kritu, a u grčkoj su skinuli skalp aktuelnom šampionu Evrope. Crvena zvezda je savladala Fenerbahče (77:67) nakon veoma dobrog izdanja tokom čitavih 40 minuta meča.

Turski tim je bolje počeo utakmicu i postigao prvih pet poena na meču, ali je Zvezdin odgovor uslijedio veoma brzo. I bio je brutalan - 13 poena u nizu, dok je na parketu dirigovao Džordan Nvora, jedno od najvećih ljetnjih pojačanja crveno-bijelih. Zvezda je stečenu prednost branila do kraja prve, pa i tokom cijele druge četvrtine, a prije poluvremena je u nekoliko navrata imala dvocifrenu prednost na svojoj strani.

Fenerbahče se vratio u trećem periodu, kada je uspio i da preokrete - što je veoma kratko trajalo. Aktuelni šampioni Evrope imali su poen prednosti (45:44) sredinom treće četvrtine, u rijetkim trenucima kada Zvezda nije mogla da pronađe pravi ritam na parketu. Ubrzo je četa Janisa Sferopulosa uspjela u tome, pa je na samom početku posljednje četvrtine sticala prednost koja se ispoavila nedostižnom za Fenerbahče.

Litvanski trener Šarunas Jasikevičijus nervirao se u tim trenucima i u veoma kratkom roku potrošio je sve tajm-aute koje je imao na raspolaganju, ali nije uspio da promijeni tok meča. Zvezda je zadržala smirenost i susret rutinski privela kraju, pa će igrati finale turnira na Kritu. Protivnik će biti pobjednik drugog polufinala, koje igraju Olimpijakos i Olimpija iz Milana.

Podsjećamo, Crvena zvezda je ovaj meč igrala bez četvorice srpskih igrača koji bi trebalo da imaju zapaženu ulogu u narednoj sezoni. Nije bilo na parketu novog kapitena Ognjena Dobrića i njegovog zamenika Dejana Davidovca, ali ni najiskusnijeg prvotimca Nikole Kalinića i Uroša Plavšića, povratnika u tim nakon pozajmice u Turskoj. Kod njega nije riječ o povredi, dobio je slobodne dane jer čeka porođaj svoje supruge.

  • Crvena zvezda: Miler-Mekintajer 10, Miljenović 5, Kenan 8, Grejem 3, Karter 7, Rivero 6, Izundu 8, Nvora 14, Odželej 2, Radošić, Moneke 14.
  • Fenerbahče: Bako 7, Boldvin 15, Meli, Mahmutoglu 5, Boston 3, Biberović 13, Bitim, Jantunen 7, Hol 8, Žagars 5, Kolson, Birč 4, Eksioglu.

