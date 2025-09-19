logo
Promašaj Crvene zvezde konačno otišao iz Evrolige: Dominirao na derbiju, pa potpuno nestao

Autor Dragan Šutvić
Fredi Gilespi je novi košarkaš Galatasaraja, nakon što je prošlu sezonu proveo u ekipi Olimije iz Milana. Više neće igrati Evroligu.

Fredi Gilespi u Galatasaraju Izvor: MN PRESS

Nekadašnji centar Crvene zvezde Fredi Gilespi pronašao je novi klub i od ove sezone će igrati za Galatasaraj. Otišao je u Istanbul i više neće igrati u Evroligi.

Gilespi ima 28 godina, a nakon završenog koledža iako nije draftovan dobio je šansu u NBA. Igrao je u razvojnoj ligi u timu Memfis Hasla nekoliko puta, a dobijao je priliku u Toronto Reptorsima i Orlandu.

U Evropu je došao 2022. godine, proveo je godinu i po dana u Bajernu prije nego što je na pola godine došao u Crvenu zvezdu. Debitovao je na "vječitom derbiju" protiv Partizana. Iako je taj meč odlično odigrao, kasnije se nije uklopio u tim.

U sezoni u Crvenoj zvezdi je na 18 utakmica u Evroligi igrao po 10 minuta i prosječno bilježio 3,7 poena i 3,1 skok. Nakon toga je igrao na Novom Zelandu, a prethodne sezone je bio u rotaciji Olimpije iz Milana. Tu je prosječno imao 2,9 poena i 2,2 skoka u Evroligi.

KK Crvena zvezda košarka KK Galatasaraj Fredi Gilespi

