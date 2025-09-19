logo
Superkup u Areni korak ka još većoj saradnji ruske i srpske košarke: Prvi čovjek VTB lige o spektaklu u Beogradu

Superkup u Areni korak ka još većoj saradnji ruske i srpske košarke: Prvi čovjek VTB lige o spektaklu u Beogradu

Autor Dragan Šutvić
0

Predsjednik VTB lige objasnio značaj predstojećeg priremnog turnira VTB Superkup u Beogradskoj areni. Učestvuju Zvezda, Dubai, CSKA Moskva i Zenit.

Predsjednik VTB lige o Superkupu u Beogradu Izvor: Youtube/ Jao Mile podcast /Printscreen

Predsednik VTB lige Sergej Kuščenko oglasio se pred predstojeći VTB Superkup u Beogradskoj areni (srijeda i četvrtak, 24. i 25. septembar) i naglasio značaj koji će ruskim klubovima, CSKA Moskvi i Zenitu, donijeti mečevi protiv Crvene zvezde i Dubaija.
Prije svega, objasnio je odluku VTB lige da prvi put izmesti Superkup u najveću dvoranu u Srbiji.

"Beograd je jedna od košarkaških prestonica Evrope. Zbog bogate košarkaške kulture Srbije i njenih izuzetnih istorijskih dostignuća u ovom sportu. Košarka u Srbiji je više od sporta, to je praktično religija. Nije slučajno što su se srpski timovi odazvali našem pozivu i učestvovali u prvom Superkupu u Moskvi. Bili smo u stalnoj komunikaciji sa trenerima i upravama klubova. Veliko im hvala što su učestvovali na našem turniru. Upravo tako je i nastala ideja o održavanju turnira u jednom od najboljih košarkaških gradova u Evropi - u Beogradu.

Naravno, put nije bio lak, ali zahvaljujući podršci rukovodstva zemlje, gradske uprave, Košarkaškog saveza Srbije i naših prijatelja i organizatora, mnogo smo postigli. Nadamo se da će sve uspjeti i da će ovaj turnir biti još jedan korak ka jačanju košarkaške saradnje između VTB lige i srpske košarke".

Kuščenko je govorio i o takmičarskom izazovu timova, svjesnih značaja takvih testova u osvit sezone.

"Prije svega, želio bih da naglasim sljedeće: tri i po godine klubovi VTB lige nisu igrali van zemlje. Stoga se turnir može posmatrati kao svojevrsni test, lakmus papir koji će nam omogućiti da procijenimo nivo košarke u VTB ligi u poređenju sa ostalim evropskim klubovima i turnirima. Superkup u Beogradu ima ozbiljne protivnike, Dubai i Crvenu zvezdu. Za neke je ovaj turnir dio priprema za sezonu, dok je za druge već ozbiljno takmičenje. Prije svega govorim o našim klubovima. Međutim, sve će se to dešavati samo nedjelju dana prije početka zvanične klupske sezone. Stoga smo uvjereni da će košarka biti na visokom nivou: treneri će postaviti gotovo konkurentne postave, kako bi procijenili trenutnu formu timova i kako najbolje da uđu u sezonu. Stoga očekujemo visokokvalitetnu košarku i ozbiljnu konkurenciju na terenu".

Da li postoje dugoročni planovi za održavanje jednog od sljedećih turnira VTB Superkupa u Beogradu? 

"Pre svega, očekujemo da će srpski navijači prisustvovati turniru."

Pogledajte

00:16
Košarkaši Crvene zvezde pozvali su navijače na VTB Superkup
Izvor: KK Crvena zvezda
Izvor: KK Crvena zvezda

Tagovi

KK Crvena zvezda košarka VTB Superkup

