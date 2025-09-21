logo
Janis Sferopulos o Filipu Petruševu: Evo zašto nije ostao u Crvenoj zvezdi

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Grčki stručnjak ispričao da je Zvezda postigla dogovor sa Olimpijakosom, ali da nije moglo da dođe do transfera.

sferopulos petrusev zbog licnih razloga nije mogao u zvezdu Izvor: MN PRESS

Srpski košarkaš Filip Petrušev igrao je za Crvenu zvezdu u sezonama 2022/23 i 2024/25, ali u narednoj neće biti dio tima. Zapravo, biće protivnik - jer je tokom ljeta dogovorio saradnju sa Dubaijem, klubom koji će nastaviti da se takmiči u ABA ligi i debitovati u Evroligi.

Iako su crveno-bijeli tokom cijelog ljeta pokušavali da dovedu Filipa Petruševa, to se nije desilo. Razloge otkriva trener Janis Sferopulos, koji tvrdi da su dogovoreni svi detalji kupovine sa Olimpijakosom, ali da se zatim izjalovio plan Zvezde da angažuje jednog od najboljih srpskih košarkaša.

"Sve je bilo dogovoreno sa Olimpijakosom oko kupovine. Ali zbog ličnih razloga on nije mogao da ostane u Beogradu. Nije bilo do košarke. Razumijem ga. On ima veliku budućnost i vjerujem da može da bude na još višem nivou u Evroligi. Mislim da ako dobro bude igrao u naredne dvije-tri godine moći će da se vrati u NBA", rekao je Janis Sferopulos za "Amerikanos24".

Filip Petrušev je kao dječak igrao u mlađim kategorijama Crvene zvezde i Partizana, zatim je bio član Baskonije, a školovao se u SAD gdje je pohađao srednju školu i koledž. Nakon dvije sezone na Gonzagi stigao je u Megu, a zatim je igrao još i za Efes, Filadelfiju, Sakramento i Olimpijakos. U NBA je zabilježio samo tri utakmice, prije nego što se vratio u evropsku košarku.

