"Želim to da kažem - na terenu ću vratiti povjerenje": Petrušev se oglasio o incidentu protiv Portugala

Filip Petrušev poslije pobjede nas domaćinom Letonijom govorio je i o isključenju u utakmici protiv Portugalije, koja je privukla mnogo pažnje.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Srbije je zabilježila maksimalan skor pobjeda na Eurobasketu, slavila je i u trećem meču, a tim je vodio razigrani Nikola Jokić sa 39 poena. Ipak, centar Denvera imao je pomoć od saigrača, među prvima se istakao Filip Petrušev koji je bio sjajan u ovom susretu jer je upisao 12 poena, četiri skoka, dvije ukradene lopte i jednu asistenciju.

Bila je ovo dobra partije bivšeg igrača Crvene zvezde, a poslije pobjede Petrušev je govorio i o incidentu protiv Portugalije. Već je selektor Pešić istakao da ponašanje reprezentativca Srbije nije bilo na mjestu, ali svoj sud dao je i Filip. Poslije konstatacije da je i Diogu Britu - igraču zbog kojeg je isključen - bilo žao zbog toga što je Petrušev napustio teren, Srbin odgovorio:

"Njemu je žao jer ga nisam udario. Ipak, loše je izgledalo. Iskoristio bih ovu priliku da se izvinim saigračima i treneru, nisam smio to sebi da dozvolim. Reprezentacije je iznad svega. Iako sam naknadno uzvratio udarac, to nije opravdanje, to ne smijem sebi da dozvolim. Trudio sam se danas da igrom vratim povjerenje saigrača. I tako ću nastaviti, neće se ponoviti."

Pogledajte 01:49 Filip Petrušev izjava posle Letonije Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Bio je ovo meč u kojem je tim Svetislava Pešića imao nešto bolje izdanje, pa je Petrušev prokomentarisao koliko je ekipi bio potreban ovakav meč. "Veoma potrebna pobjeda, možda smo malo i potcijenili Portugaliju, bez razloga. Očekivali smo tvrdu utakmicu, sa puno kontakta, u visokom ritmu. Mislim da je veoma bitno, pogotovo bez Bogdana (Bogdanovića), pobijedimo ovako dobru ekipu i vidimo da će biti teško, ali da možemo sve da igramo", istakao je Petrušev.

Kad je riječ o kapitenu Bogdanu Bogdanoviću Filip je rekao: "Bilo je teško igrati bez njega, suvišno je govoriti. Sa njim imamo dodatnu sigurnost, ovdje je najduže pod svih i uliva nam sigurnost. Nadamo se da će što prije moći da se oporavi."

Činilo se da je košarka nešto oštrija od one na koju smo navikli, kontakti su češći i jači i to bez posljedica. "To je FIBA, navikli smo na to prethodnih godina. Stvarno jaka košarka, sa puno kontakta. Ko se prije prilagodi, taj je u prednosti", rekao je Petrušev.

Nikola Jokić u ovom susretu ubacio je 39 poena, a Petrušev nije imao mnogo toga da kaže do: "Vodio nas je sve, kad vidimo koliko radi, teško mu je. Kad vidimo šta sve radi za ekipu, svi dobijemo motiv više da napravimo iskorak", završio je Filip.