Svetislav Pešić pobjesnio poslije meča: "Takva pitanja više neću nikad da čujem"

Selektor Srbije Svetislav Pešić iznervirao se zbog jednog novinarskog pitanja na konferenciji za medije poslije pobjede nad Letonijom.

Izvor: Youtube/FIBA Media

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić naljutio se na konferenciji za medije poslije pobede nad Letonijom (84:80) zbog jednog novinarskog pitanja upućenog Ognjenu Dobriću. "Kobra" je upitan da objasni šta se desilo na kraju meča i da li je bio u sukobu sa svojim bivšim trenerom Lukom Bankijem, na šta je "planuo" Pešić.

"Hajde, kakva su to pitanja. Hajde da pričamo o utakmici. Šta se desilo? Završila se utakmica... Kakva su to pitanja, dolazite iz Srbije. Šta biste vi? Nemojte više da postavljate takva pitanja. Postavljaš takva pitanja? Mene nemoj da pitaš takva pitanja do kraja turnira", rekao je bijesno Svetislav Pešić na pitanje o "sukobu" Bankija i Dobrića, kog i nije bilo, pošto se zapravo samo kratko raspravio sa jednim igračem Letonije i poslije toga su se izgrlili.

"Čestitam mojim igračima na važnoj pobjedi. Ni više ni manje ne mogu da kažem, ovo sam očekivao. Sve je bilo pod našom kontrolom manje ili više, ali je bila teška utakmica. Oba tima su igrala odličnu košarku uz visoku koncentraciju. Skoro sto odsto šut slobodnih bacanja. Kod nas 18/18, a oni 22/23. To pokazuje fokus", dodao je Pešić o samoj utakmici.

Šta kaže Pešić o Letoniji?



"Nema dvije iste utakmice, makar ja to nisam doživio, poznato je kako smo sinoć igrali. Nismo bili dovoljno u fokusu i vjerovatno se mislilo o ovoj. Mnogo je bolje dve velike baklave nego jedna. Mnogo je bolje da se pobijedi i da se uđe u tim kvalifikacionim utakmicama da se uđe sa prve ili druge pozicije. Moram to da ponovim, mi smo igrali protiv jedne organizovane ekipe koja igra modernu košarku. Oni su kompletna ekipa sa punim rosterom. Imaju tri plejmejkera, šutere, visoke... Pobijediti u ovakvoj atmosferi nije lako. To su različite utakmice. Juče je naišla takva utakmica, igrači su razumjeli da ne smijemo sebi da dozvolimo tako da priđemo utakmici. Mi nismo bolji od Estonije tim rezultatom koji smo postigli. Mi smo odigrali 15-20 minuta, ne znam da smo ikada tako odigrali takvu odbranu, prepali su se i pobijedili smo", rekao je Pešić.

"Bogdanović nije igrao, to mora da se zna, Gudurić je odigrao momački, Dobrić je dao dve trojke... Ako trener na vrijeme reaguje i vrati Dobrića, ja ga ne zaboravljam, treba da doneseš pravu odluku".

"Uvijek ponavljam, Dobrić ne može da bude Jokić, a ne može ni Jokić da bude Dobrić", naglasio je selektor Srbije.

Kako je Bogdanović i koliko smo daleko od forme?

Lako je postavljati takva pitanja. Ja jesam neki stručnjak. Očekujete da kažete da sam negde na sedam, osam, ali nisam toliko dobar trener. Bogdanović je to snimio, ostao je u sobi da odmara, čekamo rezultate i videćemo kakvi su. Ne možemo ništa dok ne prođe to vreme", rekao je Pešić.