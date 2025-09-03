"Pogledamo se i nema nas": Petrušev objasnio zašto je Srbija izgubila od Turske

Filip Petrušev je poslije poraza od Turske objasnio šta je presudilo i sa kakvim sve problemima se ekipa suočava. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Srbija nije uspjela da pobijedi Tursku i da obezbijedi prvo mjesto u grupi A na Eurobasketu. Pala je poslije neizvjesne završnice, a po završetku susreta je pred novinare stao Filip Petrušev. Objasnio je i razloge poraza.

"Dobra utakmica, dvije najbolje ekipe na turniru po meni. Borili smo se do kraja, detalji su odlučili. Jako dobro su šutirali za tri, par tih ofanzivnih skokova poslije penala, što ne sme da nam se dešava, to je presudilo. To ne mijenja ništa, mi imamo svoj cilj, da budemo spremni za osminu finala", počeo je Petrušev.

Da li bi sve ovo mogla da bude opomena u pravom trenutku, pred nokaut fazu takmičenja?

"Može da bude. I da smo pobijedili, slijedi nokaut faza, gdje jedan meč odlučuje sve. Moramo da imamo taj mentalitet i da budemo srpemni za to. Šta god da je bilo danas, nismo pobijedili, sljedeća je Finska, to je to."

"Pogledamo se i nema nas"

Bogdan Bogdanović je završio takmičenje zbog povrede, Tristan Vukčević nije igrao protiv Turske zbog lakše povrede, a Aleksa Avramović se povrijedio u završnici prvog dijela i nije igrao u drugom poluvremenu. Filip je priznao da to i te kako utiče na tim.

"Sigurno da utiče i u rotaciji, kada se pogledamo, nema nas previše. To je najbitnije, imamo dva dana da se odmorimo, da vidimo šta je sa Aleksom. Da se on i Tristan što prije vrate. Imamo vremena da budemo spremni za osminu finala"

Pogledajte 01:52 Filip Petrušev izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Zahvalio se i navijačima koji su davali veliku podršku ekipi tokom meča.

"Naravno da znači, nadamo se da će biti sve više i više ljudi, znači nam jer ne igramo kući. Osjećamo podršku. Možda poraz može da bude dobar, da se smirimo, da vidimo šta smo griješili i da zategnemo sve za osminu finala", zaključio je Petrušev.