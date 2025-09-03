Ataman pobijedio Srbiju, pa pecnuo gazdu kluba: "Svi znate za mog predsjednika i Jokića, neka se sad predomisli"!

Ergin Ataman oglasio se poslije pobjede nad reprezentacijom Srbije. Dotakao se Ataman i želje Dimitrisa Janakopulosa da Nikola Jokić dođe u tim Panatinaikosa.

Srbija je doživjela prvi poraz na Eurobasketu, u grupi A Turska je bila bolja od izabranika Svetislava Pešića 95:90. Trener Panatinaikosa prvi je koji je ovog ljeta uspio da savlada "orlove" i ma koliko pre susreta sa Srbijom govorio o tome kako mu pobjeda nad srpskim timom nije prioritet, poslije pobjede ipak je burno slavio, kao da je osvojio medalju.

Ataman je pohvalio obje strane nakon pobjede svog tima nad Srbijom u Rigi. "Ovo je bila dobra utakmica, igralo se na visokom nivou. Oba tima su igrala na 100 posto snaga. Borili su se, međusobno su se zaustavljali. Bio je očigledno da su oba tima veliki kapaciteti, zato je rezultat ovako veliki. Mi smo koristili naše najbolje igrače, Šengun je igrao 29 minuta u ovom meču", započeo je Ataman.

"U posljednjih četiri ili pet minuta smo igrali bolju košarku, našli smo momentum u napadu. Došli smo do pobjede koja nas ostavlja na prvom mjestu na tabeli. Srbija ima igrače koji su zvijezde, a to nije samo Jokić, već svi oni. Ova pobjeda će nam dati više samopouzdanja, a cilj je isti. Čestitao sam igračima na borbi i agresivnosti kojom su dobili meč", istakao je Ataman.

Ataman o Jokiću i Šengunu

Alperen Šengun postigao je dabl-dabl učinak na ovom meču. Ubacio je 28 poena, uhvatio 13 skokova i podijelio osam asistencija. Mnogi su ga povezivali sa Nikolom jokićem kad je došao u najjaču ligu na svijetu, ali Ergin Ataman sada se našalio na račun svog igrača. Nakon što je Dimitris Janakopulos želio Jokića u svom timu, Ataman je predložio da sada uzme Šenguna.

"Neću reći ovo sada, jer smo pobijedili Srbiju. Rekao sam ovo na konferenciji za medije prije nego što smo došli u Rigu. Svi moji igrači su motivisani i naš cilj odmah po dolasku u Rigu je bila medalja. Činjenica je da tek sad kreću najvažnije utakmice, kad počne osmina finala svi mečevi će biti kao mala finala. Naš prioritet je da odmorimo, zaboravimo ovaj meč i da budemo spremni za naredni meč. Imamo sjajan roster, znam da novinari nekada vole da kažu stvari koje su smiješne. Znate mog predsjednika Janakopulosa, on kaže da mu je najomiljeniji igrač Jokić. Ako je sada gledao ovaj meč, možda je promijenio mišljenje i možda mu je to sada Šengun", rekao je Ataman.

Janakopulos želio Jokića u Panatinaikosu

Vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos je veoma aktivan na društvenim mrežama. Tako je jednom prilikom rešio da pozove Nikolu Jokića u tim zelenih.Na svom instagram storiju postavio je sliku Nikole Jokića u dresu Panatinaikosa sa brojem 15, uz kratku poruku "Sve počinje sa snom".

Već je poznato da za Janakopulosa novac nije problem, ali jasno je da je Nikola Jokić veoma važan igrač Denvera i vrlo su male šanse da bi mogao da ikad zaigra za ovaj tim.