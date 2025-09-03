"Ta povreda nas je najviše poremetila": Pešić otkrio da je Aleksa htio nazad na teren

Selektor Srbije Svetislav Pešić oglasio se o nizu povreda reprezentativaca na Eurobasketu. Aleksa Avramović je i povrijeđen pokušao da se vrati, ali to nije bilo moguće.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Reprezentacija Srbije izgubila je u dramatičnom meču protiv Turske na Eurobasketu, protiv raspucanog protivnika (18 ubačenih trojki) i uz niz povreda svojih igrača.

Krilni centar Tristan Vukčević nije ni bio dio tima zbog povrede zadnje lože, bek Aleksa Avramović je povrijedio stopalo i nije mogao da igra poslije druge četvrtine, a Vasilije Micić je dobio snažan udarac u lice u drugom dijelu meča i nije igrao do završnice.

Odsustvo Alekse Avramovića, defanzivnog i energetskog lidera Srbije, biće posebna briga za selektora Svetislava Pešića. Govorio je o njoj na konferenciji za novinare poslije utakmice.

"Ne bih sada da tražim neke razloge, pobeda Turske je zaslužena. Imali smo problema sa povredama. Na ovako visokom nivou sa puno energije svi su važni. Tristan se povrijedio, nije opasna povreda, biće za 2-3 dana spreman. Najviše nas je omela povreda Alekse Avramovića, povrijedio je tu petu, to je baš bolno i nije mogao da nastavi. Poremetilo nas je, ali nema veze. Imamo vremena do subote, praktično dva dana pauze da se oporavimo fizički, da radimo na detaljima naše igre, na unapređenju i da sačekamo i pripremimo se za meč sa Finskom. I to je to", kazao je Pešić.

Upitan da li zna nešto podrobnije o Avramovićevoj povredi, selektor nije mogao da pruži konkretan odgovor.

"Ne znamo, probali smo da igra poslije te kratke terapije, ali nije mogao. Vidjećemo, sada stvarno ne znam".

Pogledajte kako se Aleksa povrijedio:

Pešić je naglasio da na prvom mjestu želi da čestita reprezentaciji Turske.

"Turska je do sada odigrala baš dobro. Mi smo imali padova, bilo je blizu. Pravi protivnik, fizički jak, iskusan. Malo su nas iznenadili, moram da priznam, šutevima za tri poena. Ubacili su 18 ubačenih trojki, što je baš onako, malo previše. Ipak, mislim da smo u ovom trenutku dali maksimum. Naravno, kada su takve utakmice, tijesne, odlučuju detalji. Nama je ponestalo snage, uhvatili su tri-četiri ofanzivna skoka, da smo to skinuli možda bi izgledalo drugačije, ali moram da kažem da se kod nas ništa ne mijenja. Odlična priprema za važne utakmice. I ova je važna, jer možemo da vidimo s kim ćemo se u nekom vremenu sastati, nadamo se - što dalje"

Bio je upitan i za sudijski kriterijum na Eurobasketu, pogotovo kada su u pitanju dosuđeni i nedosuđeni prekršaji na centarskim pozicijama.

"Faulova na visokim igračima ima i sa jedne i sa druge strane. FIBA je napravila takve kriterijume da se dozvoljava kontakt igra, jaka igra. Moramo da se prilagodimo, ne možemo da mijenjamo pravila igre i kriterije. Mislim da je suđenje bilo dobro, u smislu ako želimo da damo neku ocjenu. Držali su kriterijum dosta dobar. Bilo je i sa naše i sa njihove strane primjedbi, voljeli bismo kada bi malo više obratili pažnju kada se spušta lopta Jokiću, ali moramo da se adaptiramo na taj kontakt, pa da napravimo faul više, pa da tu napravimo neko izjednačenje. Ne bih govorio negativno o suđenju, moramo da se prilagodimo".

Nije htio Pešić da komentariše individualne nastupe igrača, pohvalio je sve.

"Ne komentarišem individualno igrače. Radujemo se svakom dobrom stavu, pristupu, ali večeras su to svi naši igrači pokazali. Ne bih ništa mijenjao. U smislu odnosa, pristupa, koncentraciji, želje za pobjedu, individualno i timski, to je bilo dosta dobro i samo neka tako nastave"

Bonus video: Avramović molio kamermana da ga ne snima