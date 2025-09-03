logo
Aleksa se uhvatio za glavu i odjurio ka svlačionici: Doktor išao za njim i rekao samo jednu riječ

Autori Mladen Šolak Autori Nemanja Stanojčić
0

Još loših vijesti za Srbiju sa Eurobasketa

Aleksa Avramović se povrijedio protiv Turske Izvor: TV Arena sport/screenshot

Bek Srbije Aleksa Avramović (30) doživeo je povredu u završnici druge četvrtine utakmice Eurobasketa protiv Turske. Poslije jednog prodora kraj Šejna Larkina sam je zatražio izmjenu i otišao na klupu držeći se za glavu.

Nije bilo jasno šta je povrijedio Avramović, na prvi pogled djeluje da je u pitanju stopalo, a doktor nacionalnog tima Dragan Radovanović na putu ka svlačionici rekao samo jednu riječ - "Noga".

U večeri u kojoj je Srbija ostala i bez Tristana Vukčevića, a odranije i bez kapitena Bogdana Bogdanovića, nadamo se da će prestati da stižu vijesti koje izazivaju veliku brigu.

Srbija i Turska igraju derbi grupne faze u posljednjem kolu i u međusobnom meču odlučuju ko će biti prvi u grupi i igrati u osmini finala u Rigi protiv Švedske.

košarka Aleksa Avramović Eurobasket 2025

